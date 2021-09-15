https://ria.ru/20210915/politsiya-1750245242.html
Полиция запросила помощь военных из-за протестов правых в Вашингтоне
Полиция запросила помощь военных из-за протестов правых в Вашингтоне - РИА Новости, 15.09.2021
Полиция запросила помощь военных из-за протестов правых в Вашингтоне
Американская полиция запросила помощь военных в реагировании на протесты правых, которые ожидаются в субботу в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь Пентагона... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:43
2021-09-15T23:43
2021-09-15T23:47
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Американская полиция запросила помощь военных в реагировании на протесты правых, которые ожидаются в субботу в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."К нам поступили запросы от полиции Капитолия о некотором содействии в преддверии протестов, намеченных на выходные", - сказал он журналистам.Кирби добавил, что обращение рассматривается, и отказался конкретизировать суть просьбы, которая, по его словам, не носит "запредельного" характера.В субботу, 18 сентября, в Вашингтоне должен состояться митинг под лозунгом Justice for J6. Его организаторы заявляют, что мероприятие пройдет в защиту порядка 600 американцев, которые были задержаны за участие в январском штурме Капитолия сторонниками занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа.По данным местных СМИ, ожидается участие в акции до 500 человек, включая предполагаемых членов радикальных сообществ. Полиция планирует к субботе возвести ограждения вокруг Капитолия на случай беспорядков и рекомендует законодателям воздержаться от поездок на работу.
https://ria.ru/20210719/ssha-1741937040.html
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в мире, сша, вашингтон (город), министерство обороны сша, капитолий
23:43 15.09.2021 (обновлено: 23:47 15.09.2021)
Полиция запросила помощь военных из-за протестов правых в Вашингтоне
Пентагон: полиция США запросила помощь военных в связи с протестами правых в Вашингтоне