https://ria.ru/20210915/politsiya-1750245242.html

Полиция запросила помощь военных из-за протестов правых в Вашингтоне

Полиция запросила помощь военных из-за протестов правых в Вашингтоне - РИА Новости, 15.09.2021

Полиция запросила помощь военных из-за протестов правых в Вашингтоне

Американская полиция запросила помощь военных в реагировании на протесты правых, которые ожидаются в субботу в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь Пентагона... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T23:43

2021-09-15T23:43

2021-09-15T23:47

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вашингтон (город)

министерство обороны сша

капитолий

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Американская полиция запросила помощь военных в реагировании на протесты правых, которые ожидаются в субботу в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."К нам поступили запросы от полиции Капитолия о некотором содействии в преддверии протестов, намеченных на выходные", - сказал он журналистам.Кирби добавил, что обращение рассматривается, и отказался конкретизировать суть просьбы, которая, по его словам, не носит "запредельного" характера.В субботу, 18 сентября, в Вашингтоне должен состояться митинг под лозунгом Justice for J6. Его организаторы заявляют, что мероприятие пройдет в защиту порядка 600 американцев, которые были задержаны за участие в январском штурме Капитолия сторонниками занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа.По данным местных СМИ, ожидается участие в акции до 500 человек, включая предполагаемых членов радикальных сообществ. Полиция планирует к субботе возвести ограждения вокруг Капитолия на случай беспорядков и рекомендует законодателям воздержаться от поездок на работу.

https://ria.ru/20210719/ssha-1741937040.html

https://ria.ru/20210821/veteran-1746644960.html

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в мире, сша, вашингтон (город), министерство обороны сша, капитолий