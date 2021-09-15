https://ria.ru/20210915/pochta-1750221429.html

Почтовые отделения в Подмосковье продолжат модернизировать

Почтовые отделения в Подмосковье продолжат модернизировать - РИА Новости, 15.09.2021

Почтовые отделения в Подмосковье продолжат модернизировать

Масштабная модернизация отделений "Почты России" продолжится в Московской области. Они должны стать более удобными и современными и предоставлять жителям... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:46

2021-09-15T18:46

2021-09-15T18:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750220635_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_434fe1f326521c35d8d12fdcfc33f6d6.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Масштабная модернизация отделений "Почты России" продолжится в Московской области. Они должны стать более удобными и современными и предоставлять жителям широкий спектр услуг. На данный момент модернизирована уже треть отделений, сообщил телеканал "360".Некоторое время назад в регионе провели мониторинг, в ходе которого выяснилось, что около полутора тысяч отделений "Почты России" находятся в неудовлетворительном состоянии. После этого правительством региона совместно с "Почтой России" было решено провести программу модернизации.Сейчас треть всех отделений региона уже соответствует современным требованиям, модернизация отделений почтовой связи продолжается.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)