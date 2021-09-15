Почтовые отделения в Подмосковье продолжат модернизировать
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Масштабная модернизация отделений "Почты России" продолжится в Московской области. Они должны стать более удобными и современными и предоставлять жителям широкий спектр услуг. На данный момент модернизирована уже треть отделений, сообщил телеканал "360".
Некоторое время назад в регионе провели мониторинг, в ходе которого выяснилось, что около полутора тысяч отделений "Почты России" находятся в неудовлетворительном состоянии. После этого правительством региона совместно с "Почтой России" было решено провести программу модернизации.
"Почтой пользуются сотни и тысячи людей ежедневно: теперь здесь можно не только отправить письмо или посылку, но и оплатить ЖКХ, получить иные услуги, список которых постоянно обновляется. Поэтому важно, чтобы посетителям было удобно, комфортно, особенно маломобильным гражданам, и понятно, куда идти, где и что получать", – рассказал член общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.
Сейчас треть всех отделений региона уже соответствует современным требованиям, модернизация отделений почтовой связи продолжается.