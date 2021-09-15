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Религия
https://ria.ru/20210915/narkotiki-1750176773.html
Итальянского священника уличили в покупке наркотиков на пожертвования
Итальянского священника уличили в покупке наркотиков на пожертвования - РИА Новости, 15.09.2021
Итальянского священника уличили в покупке наркотиков на пожертвования
Священник из итальянского города Прато помещен под домашний арест по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщает местная газета la Nazione. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T15:27
2021-09-15T15:27
религия
в мире
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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Священник из итальянского города Прато помещен под домашний арест по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщает местная газета la Nazione.Согласно данным расследования, 40-летний дон Франческо Спаньези вместе с сообщником в течение двух лет проводили "вечеринки с сексуальным подтекстом" с участием гостей с сайта знакомств, пишет издание. Для этих мероприятий дон Спаньези и его напарник приобретали из-за рубежа кокаин и гамма-бутиролактон – психоактивное вещество, которое в итальянских СМИ называют "наркотиком для изнасилований". В конце августа сообщник священнослужителя был задержан при попытке ввезти литр психотропной жидкости из Голландии.Как отмечает la Nazione, для покупки наркотиков дон Спаньези, предположительно, использовал воскресные пожертвования. Правоохранители, как пишет газета la Repubblica, считают, что священник также приглашал прихожан к участию в благотворительных мероприятиях, которые позволяли ему собирать деньги на покупку наркотиков.Следователи опросили 15 человек в качестве "лиц, обладающих информацией по делу". Никто из них не перешел в статус подозреваемых. Как отмечается, наркотики на вечеринках почти всегда были бесплатными, "но в некоторых случаях все-таки передавались за деньги".
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в мире
15:27 15.09.2021
 

Итальянского священника уличили в покупке наркотиков на пожертвования

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКарабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане
Карабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Священник из итальянского города Прато помещен под домашний арест по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщает местная газета la Nazione.
Согласно данным расследования, 40-летний дон Франческо Спаньези вместе с сообщником в течение двух лет проводили "вечеринки с сексуальным подтекстом" с участием гостей с сайта знакомств, пишет издание. Для этих мероприятий дон Спаньези и его напарник приобретали из-за рубежа кокаин и гамма-бутиролактон – психоактивное вещество, которое в итальянских СМИ называют "наркотиком для изнасилований". В конце августа сообщник священнослужителя был задержан при попытке ввезти литр психотропной жидкости из Голландии.
Как отмечает la Nazione, для покупки наркотиков дон Спаньези, предположительно, использовал воскресные пожертвования. Правоохранители, как пишет газета la Repubblica, считают, что священник также приглашал прихожан к участию в благотворительных мероприятиях, которые позволяли ему собирать деньги на покупку наркотиков.
Следователи опросили 15 человек в качестве "лиц, обладающих информацией по делу". Никто из них не перешел в статус подозреваемых. Как отмечается, наркотики на вечеринках почти всегда были бесплатными, "но в некоторых случаях все-таки передавались за деньги".
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