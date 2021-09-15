https://ria.ru/20210915/narkotiki-1750176773.html

Итальянского священника уличили в покупке наркотиков на пожертвования

Итальянского священника уличили в покупке наркотиков на пожертвования - РИА Новости, 15.09.2021

Итальянского священника уличили в покупке наркотиков на пожертвования

Священник из итальянского города Прато помещен под домашний арест по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщает местная газета la Nazione. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T15:27

2021-09-15T15:27

2021-09-15T15:27

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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Священник из итальянского города Прато помещен под домашний арест по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщает местная газета la Nazione.Согласно данным расследования, 40-летний дон Франческо Спаньези вместе с сообщником в течение двух лет проводили "вечеринки с сексуальным подтекстом" с участием гостей с сайта знакомств, пишет издание. Для этих мероприятий дон Спаньези и его напарник приобретали из-за рубежа кокаин и гамма-бутиролактон – психоактивное вещество, которое в итальянских СМИ называют "наркотиком для изнасилований". В конце августа сообщник священнослужителя был задержан при попытке ввезти литр психотропной жидкости из Голландии.Как отмечает la Nazione, для покупки наркотиков дон Спаньези, предположительно, использовал воскресные пожертвования. Правоохранители, как пишет газета la Repubblica, считают, что священник также приглашал прихожан к участию в благотворительных мероприятиях, которые позволяли ему собирать деньги на покупку наркотиков.Следователи опросили 15 человек в качестве "лиц, обладающих информацией по делу". Никто из них не перешел в статус подозреваемых. Как отмечается, наркотики на вечеринках почти всегда были бесплатными, "но в некоторых случаях все-таки передавались за деньги".

https://ria.ru/20210727/sud-1743088162.html

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