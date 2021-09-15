На Вологодчине объявили целевой набор среднего медперсонала в медколледжах
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области Студенты заключают договора на целевое обучение
ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. Программа целевой подготовки медицинских кадров с сентября текущего года распространена на студентов областных медицинских колледжей, они смогут заключить договор о целевом обучении для дальнейшего трудоустройства на станции скорой медпомощи или в сельском ФАПе, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"С 1 сентября программа целевого набора будет распространяться не только на студентов, которые обучаются в медицинских вузах за пределами региона, но и на студентов областных медицинских колледжей. Первые восемь студентов Вологодского медицинского колледжа заключили целевые договоры, тем самым они выразили готовность пойти работать на станцию скорой медицинской помощи. Уже с сентября дополнительно к обычной стипендии они будут получать по четыре тысячи рублей ежемесячно, а летом 2022 года будут гарантированно трудоустроены", – приводит пресс-служба облправительства слова главы региона на оперативном совещании в правительстве.
"Уверен, что эта инициатива заинтересует студентов наших медицинских колледжей. Теперь меры государственной поддержки доступны не только в медицинских вузах за пределами региона. Получить качественное образование и гарантированно трудоустроиться можно и на малой родине", – сказал Кувшинников, отметив, что и условия работы фельдшеров на селе станут лучше.
Как отметили в пресс-службе, в области в дополнение к программе модернизации первичного звена здравоохранения стартовала программа по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов. По ней ежегодно в каждом из 26 районов области отремонтируют или заменят на модульный самый проблемный ФАП. По данным департамента здравоохранения области, из работающих 520 ФАПов только 147 не требуют ремонта.