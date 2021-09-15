https://ria.ru/20210915/nabor-1750162296.html

На Вологодчине объявили целевой набор среднего медперсонала в медколледжах

На Вологодчине объявили целевой набор среднего медперсонала в медколледжах - РИА Новости, 15.09.2021

На Вологодчине объявили целевой набор среднего медперсонала в медколледжах

Программа целевой подготовки медицинских кадров с сентября текущего года распространена на студентов областных медицинских колледжей, они смогут заключить... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:23

2021-09-15T14:23

2021-09-15T14:23

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

вологда

череповец

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ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. Программа целевой подготовки медицинских кадров с сентября текущего года распространена на студентов областных медицинских колледжей, они смогут заключить договор о целевом обучении для дальнейшего трудоустройства на станции скорой медпомощи или в сельском ФАПе, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.По данным департамента здравоохранения области, сейчас на районные станции скорой медицинской помощи требуется 28 фельдшеров, в Вологду – 18, в Череповец – 15. Потенциальный спрос на таких специалистов еще выше, он связан с тем, что возраст 35% работников "скорых" превышает 60 лет.Как отметили в пресс-службе, в области в дополнение к программе модернизации первичного звена здравоохранения стартовала программа по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов. По ней ежегодно в каждом из 26 районов области отремонтируют или заменят на модульный самый проблемный ФАП. По данным департамента здравоохранения области, из работающих 520 ФАПов только 147 не требуют ремонта.

https://ria.ru/20210827/ogranicheniya-1747554449.html

вологодская область

вологда

череповец

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олег кувшинников, вологодская область, вологда, череповец