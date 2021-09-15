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На Вологодчине объявили целевой набор среднего медперсонала в медколледжах
На Вологодчине объявили целевой набор среднего медперсонала в медколледжах - РИА Новости, 15.09.2021
На Вологодчине объявили целевой набор среднего медперсонала в медколледжах
Программа целевой подготовки медицинских кадров с сентября текущего года распространена на студентов областных медицинских колледжей, они смогут заключить... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:23
2021-09-15T14:23
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
вологда
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ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. Программа целевой подготовки медицинских кадров с сентября текущего года распространена на студентов областных медицинских колледжей, они смогут заключить договор о целевом обучении для дальнейшего трудоустройства на станции скорой медпомощи или в сельском ФАПе, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.По данным департамента здравоохранения области, сейчас на районные станции скорой медицинской помощи требуется 28 фельдшеров, в Вологду – 18, в Череповец – 15. Потенциальный спрос на таких специалистов еще выше, он связан с тем, что возраст 35% работников "скорых" превышает 60 лет.Как отметили в пресс-службе, в области в дополнение к программе модернизации первичного звена здравоохранения стартовала программа по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов. По ней ежегодно в каждом из 26 районов области отремонтируют или заменят на модульный самый проблемный ФАП. По данным департамента здравоохранения области, из работающих 520 ФАПов только 147 не требуют ремонта.
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олег кувшинников, вологодская область, вологда, череповец
14:23 15.09.2021
 

На Вологодчине объявили целевой набор среднего медперсонала в медколледжах

© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области Студенты заключают договора на целевое обучение
Студенты заключают договора на целевое обучение - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Официальный портал Правительства Вологодской области
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ВОЛОГДА, 15 сен – РИА Новости. Программа целевой подготовки медицинских кадров с сентября текущего года распространена на студентов областных медицинских колледжей, они смогут заключить договор о целевом обучении для дальнейшего трудоустройства на станции скорой медпомощи или в сельском ФАПе, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"С 1 сентября программа целевого набора будет распространяться не только на студентов, которые обучаются в медицинских вузах за пределами региона, но и на студентов областных медицинских колледжей. Первые восемь студентов Вологодского медицинского колледжа заключили целевые договоры, тем самым они выразили готовность пойти работать на станцию скорой медицинской помощи. Уже с сентября дополнительно к обычной стипендии они будут получать по четыре тысячи рублей ежемесячно, а летом 2022 года будут гарантированно трудоустроены", – приводит пресс-служба облправительства слова главы региона на оперативном совещании в правительстве.
По данным департамента здравоохранения области, сейчас на районные станции скорой медицинской помощи требуется 28 фельдшеров, в Вологду – 18, в Череповец – 15. Потенциальный спрос на таких специалистов еще выше, он связан с тем, что возраст 35% работников "скорых" превышает 60 лет.
"Уверен, что эта инициатива заинтересует студентов наших медицинских колледжей. Теперь меры государственной поддержки доступны не только в медицинских вузах за пределами региона. Получить качественное образование и гарантированно трудоустроиться можно и на малой родине", – сказал Кувшинников, отметив, что и условия работы фельдшеров на селе станут лучше.
Как отметили в пресс-службе, в области в дополнение к программе модернизации первичного звена здравоохранения стартовала программа по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов. По ней ежегодно в каждом из 26 районов области отремонтируют или заменят на модульный самый проблемный ФАП. По данным департамента здравоохранения области, из работающих 520 ФАПов только 147 не требуют ремонта.
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