https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750091402.html

Памфилова рассказала о "карантине" для некоторых бюллетеней на выборах

Памфилова рассказала о "карантине" для некоторых бюллетеней на выборах - РИА Новости, 15.09.2021

Памфилова рассказала о "карантине" для некоторых бюллетеней на выборах

Бюллетени проголосовавших на выборах в ГД пациентов с коронавирусом, лечащихся в закрытых медучреждениях, 14 дней будут оставаться в "красной зоне" в... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T00:37

2021-09-15T00:37

2021-09-15T00:37

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Бюллетени проголосовавших на выборах в ГД пациентов с коронавирусом, лечащихся в закрытых медучреждениях, 14 дней будут оставаться в "красной зоне" в сейф-пакетах, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова .Она отметила, что голосование в "красных зонах" будет проходить в один день. Члены участковых избирательных комиссий (УИК) будут проводить голосование с использованием всех средств индивидуальной защиты. По словам Памфиловой, наблюдателей будут запускать только в самом крайнем случае, "если кто-то очень уж будет настаивать".Она добавила, что данные протокола УИК об итогах голосования сразу по техническим каналам связи будут переданы в ТИК."И тайна голосования, и безопасность будут полностью обеспечены", - сказала Памфилова.Она подчеркнула, что сама не сторонник проведения голосования в "красных зонах", но в ЦИК поступают заявки от пациентов и персонала, поэтому комиссия решила устроить его там, где есть запрос.Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщал, что в закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости могут быть созданы временные избирательные участки, в состав участковых избирательных комиссий смогут войти только люди, которые работают в этих учреждениях, при этом бюллетени и протоколы оттуда выносить не будут, чтобы избежать распространения инфекции.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210915/vybory-1750091121.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова, николай булаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии