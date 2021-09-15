Памфилова рассказала о "карантине" для некоторых бюллетеней на выборах
Памфилова: бюллетени голосовавших на выборах из "красных зон" 14 дней будут на "карантине"
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Бюллетени проголосовавших на выборах в ГД пациентов с коронавирусом, лечащихся в закрытых медучреждениях, 14 дней будут оставаться в "красной зоне" в сейф-пакетах, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова .
Она отметила, что голосование в "красных зонах" будет проходить в один день. Члены участковых избирательных комиссий (УИК) будут проводить голосование с использованием всех средств индивидуальной защиты. По словам Памфиловой, наблюдателей будут запускать только в самом крайнем случае, "если кто-то очень уж будет настаивать".
"Все бюллетени, использованные членами УИК при голосовании в "красной зоне", упаковываются в сейф-пакеты, которые остаются в "красной зоне" в течение 14 дней. Потом после обеззараживания передаются в ТИК на хранение", - сообщила Памфилова в интервью "Российской газете".
Она добавила, что данные протокола УИК об итогах голосования сразу по техническим каналам связи будут переданы в ТИК.
"И тайна голосования, и безопасность будут полностью обеспечены", - сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что сама не сторонник проведения голосования в "красных зонах", но в ЦИК поступают заявки от пациентов и персонала, поэтому комиссия решила устроить его там, где есть запрос.
Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщал, что в закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости могут быть созданы временные избирательные участки, в состав участковых избирательных комиссий смогут войти только люди, которые работают в этих учреждениях, при этом бюллетени и протоколы оттуда выносить не будут, чтобы избежать распространения инфекции.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.