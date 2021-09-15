https://ria.ru/20210915/kazan-1750152056.html

Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы

Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы - РИА Новости, 15.09.2021

Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы

Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы города, сообщает Ростуризм. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T17:15

2021-09-15T17:15

2021-09-15T17:35

казань

москва

рустам минниханов

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

зарина догузова

екатеринбург

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы города, сообщает Ростуризм.Туристический код — отдельное пространство города с интересными для путешественников местами, которые объединены системой навигации, вывесками, пешеходными зонами и велодорожками.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова и во время рабочего визита в Казань встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили запущенную чартерную программу в Татарстан, дальнейшее развитие инфраструктуры для путешественников, перспективы экотуризма в регионе и важность создания единого туристического кода центра Казани, который свяжет общей идеей исторические улицы. Благодаря ему в Казани появятся новые прогулочные зоны, информационные центры, вывески в едином стиле и система туристической навигации с QR-кодами. Строящуюся автомобильную трассу М-12, которая сначала свяжет Москву и Казань, а потом будет продлена до Екатеринбурга, стороны предлагают сделать полноценным туристическим маршрутом. Там, по словам Догузовой, необходимо создать инфраструктуру для автопутешественников — со смотровыми площадками, зонами отдыха со всеми удобствами, качественными модульными отелями, кемпингами, кафе с вкусной едой, парковками.

https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html

казань

москва

екатеринбург

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, москва, рустам минниханов, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, зарина догузова, екатеринбург, республика татарстан (татарстан), новости - туризм