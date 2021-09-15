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https://ria.ru/20210915/kazan-1750152056.html
Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы
Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы - РИА Новости, 15.09.2021
Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы
Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы города, сообщает Ростуризм. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T17:15
2021-09-15T17:35
казань
москва
рустам минниханов
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
зарина догузова
екатеринбург
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы города, сообщает Ростуризм.Туристический код — отдельное пространство города с интересными для путешественников местами, которые объединены системой навигации, вывесками, пешеходными зонами и велодорожками.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова и во время рабочего визита в Казань встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили запущенную чартерную программу в Татарстан, дальнейшее развитие инфраструктуры для путешественников, перспективы экотуризма в регионе и важность создания единого туристического кода центра Казани, который свяжет общей идеей исторические улицы. Благодаря ему в Казани появятся новые прогулочные зоны, информационные центры, вывески в едином стиле и система туристической навигации с QR-кодами. Строящуюся автомобильную трассу М-12, которая сначала свяжет Москву и Казань, а потом будет продлена до Екатеринбурга, стороны предлагают сделать полноценным туристическим маршрутом. Там, по словам Догузовой, необходимо создать инфраструктуру для автопутешественников — со смотровыми площадками, зонами отдыха со всеми удобствами, качественными модульными отелями, кемпингами, кафе с вкусной едой, парковками.
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казань
москва
екатеринбург
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казань, москва, рустам минниханов, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, зарина догузова, екатеринбург, республика татарстан (татарстан), новости - туризм
17:15 15.09.2021 (обновлено: 17:35 15.09.2021)
 
Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы

Там появятся новые прогулочные зоны, информационные центры и интересные объекты для гостей города

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Туристический код центра Казани свяжет общей идеей исторические улицы города, сообщает Ростуризм.
Туристический код — отдельное пространство города с интересными для путешественников местами, которые объединены системой навигации, вывесками, пешеходными зонами и велодорожками.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова и во время рабочего визита в Казань встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили запущенную чартерную программу в Татарстан, дальнейшее развитие инфраструктуры для путешественников, перспективы экотуризма в регионе и важность создания единого туристического кода центра Казани, который свяжет общей идеей исторические улицы. Благодаря ему в Казани появятся новые прогулочные зоны, информационные центры, вывески в едином стиле и система туристической навигации с QR-кодами.
Строящуюся автомобильную трассу М-12, которая сначала свяжет Москву и Казань, а потом будет продлена до Екатеринбурга, стороны предлагают сделать полноценным туристическим маршрутом. Там, по словам Догузовой, необходимо создать инфраструктуру для автопутешественников — со смотровыми площадками, зонами отдыха со всеми удобствами, качественными модульными отелями, кемпингами, кафе с вкусной едой, парковками.
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Республика ТатарстанКазаньМоскваРустам МиннихановФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмЗарина ДогузоваЕкатеринбургРеспублика Татарстан (Татарстан)Новости - Туризм
 
 
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