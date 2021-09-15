https://ria.ru/20210915/kandidat-1750136900.html

В выборах в Госдуму участвуют 5832 кандидата

В выборах в Госдуму участвуют 5832 кандидата - РИА Новости, 15.09.2021

В выборах в Госдуму участвуют 5832 кандидата

В выборах депутатов Госдумы примут участие 5832 человека, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T12:05

2021-09-15T12:05

2021-09-15T13:34

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381592_0:245:3062:1967_1920x0_80_0_0_afec8c2116e3d5eac35d6b83526be02a.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В выборах депутатов Госдумы примут участие 5832 человека, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, в состав зарегистрированных федеральных списков вошли 3812 кандидатов после того, как Центризбирком отменил регистрацию еще 16. За одномандатные округа поборются 2020 претендентов, из них десять — самовыдвиженцы.Самые широкие списки, как отметила Памфилова, у "Единой России" (393 человека) и "Коммунистов России" (383 кандидата), у "Новых людей" — 195.Всего исключили 306 претендентов, их которых 16 — по решению Верховного суда. На основании личных заявлений или партии — 211. По 79 случаям постановление вынес ЦИК.Также на выборах в Госдуму зарегистрировали 2,2 тысячи человек по одномандатным избирательным округам."Если говорить о конкуренции, то в среднем на один мандат по федеральному округу претендует 17 кандидатов", — заключила Памфилова.Думские и иные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Около 2,8 миллиона человек подали заявления на участие в электронном формате. Такая возможность есть у жителей Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210913/vybory-1749790609.html

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия