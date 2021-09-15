12:05 15.09.2021 (обновлено: 13:34 15.09.2021)
В выборах в Госдуму участвуют 5832 кандидата
Глава ЦИК Памфилова: в выборах депутатов Госдумы примут участие 5832 кандидата
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В выборах депутатов Госдумы примут участие 5832 человека, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, в состав зарегистрированных федеральных списков вошли 3812 кандидатов после того, как Центризбирком отменил регистрацию еще 16. За одномандатные округа поборются 2020 претендентов, из них десять — самовыдвиженцы.
Самые широкие списки, как отметила Памфилова, у "Единой России" (393 человека) и "Коммунистов России" (383 кандидата), у "Новых людей" — 195.
Всего исключили 306 претендентов, их которых 16 — по решению Верховного суда. На основании личных заявлений или партии — 211. По 79 случаям постановление вынес ЦИК.
Также на выборах в Госдуму зарегистрировали 2,2 тысячи человек по одномандатным избирательным округам.
"Если говорить о конкуренции, то в среднем на один мандат по федеральному округу претендует 17 кандидатов", — заключила Памфилова.
Думские и иные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Около 2,8 миллиона человек подали заявления на участие в электронном формате. Такая возможность есть у жителей Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.