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Выборы в Государственную думу
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В выборах в Госдуму участвуют 5832 кандидата
В выборах в Госдуму участвуют 5832 кандидата - РИА Новости, 15.09.2021
В выборах в Госдуму участвуют 5832 кандидата
В выборах депутатов Госдумы примут участие 5832 человека, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:05
2021-09-15T13:34
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В выборах депутатов Госдумы примут участие 5832 человека, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, в состав зарегистрированных федеральных списков вошли 3812 кандидатов после того, как Центризбирком отменил регистрацию еще 16. За одномандатные округа поборются 2020 претендентов, из них десять — самовыдвиженцы.Самые широкие списки, как отметила Памфилова, у "Единой России" (393 человека) и "Коммунистов России" (383 кандидата), у "Новых людей" — 195.Всего исключили 306 претендентов, их которых 16 — по решению Верховного суда. На основании личных заявлений или партии — 211. По 79 случаям постановление вынес ЦИК.Также на выборах в Госдуму зарегистрировали 2,2 тысячи человек по одномандатным избирательным округам."Если говорить о конкуренции, то в среднем на один мандат по федеральному округу претендует 17 кандидатов", — заключила Памфилова.Думские и иные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Около 2,8 миллиона человек подали заявления на участие в электронном формате. Такая возможность есть у жителей Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210913/vybory-1749790609.html
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
12:05 15.09.2021 (обновлено: 13:34 15.09.2021)
 
В выборах в Госдуму участвуют 5832 кандидата

Глава ЦИК Памфилова: в выборах депутатов Госдумы примут участие 5832 кандидата

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В выборах депутатов Госдумы примут участие 5832 человека, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, в состав зарегистрированных федеральных списков вошли 3812 кандидатов после того, как Центризбирком отменил регистрацию еще 16. За одномандатные округа поборются 2020 претендентов, из них десять — самовыдвиженцы.
Самые широкие списки, как отметила Памфилова, у "Единой России" (393 человека) и "Коммунистов России" (383 кандидата), у "Новых людей" — 195.
Всего исключили 306 претендентов, их которых 16 — по решению Верховного суда. На основании личных заявлений или партии — 211. По 79 случаям постановление вынес ЦИК.
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"Если говорить о конкуренции, то в среднем на один мандат по федеральному округу претендует 17 кандидатов", — заключила Памфилова.
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Думские и иные выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Около 2,8 миллиона человек подали заявления на участие в электронном формате. Такая возможность есть у жителей Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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