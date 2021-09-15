Презентация проекта Россотрудничества и ГИТИСа "STANISLAVSKY. METHOD"
21 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация совместного проекта Россотрудничества и ГИТИСа "STANISLAVSKY. METHOD".
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Участники:
- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- советник руководителя Россотрудничества Нармин ШИРАЛИЕВА;
- и.о. заведующего кафедрой эстрадного искусства ГИТИСа, руководитель студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры Владимир ПАНКОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- советник руководителя Россотрудничества Нармин ШИРАЛИЕВА;
- и.о. заведующего кафедрой эстрадного искусства ГИТИСа, руководитель студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры Владимир ПАНКОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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