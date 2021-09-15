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Презентация проекта Россотрудничества и ГИТИСа "STANISLAVSKY. METHOD"

Презентация проекта Россотрудничества и ГИТИСа "STANISLAVSKY. METHOD" - РИА Новости, 15.09.2021

Презентация проекта Россотрудничества и ГИТИСа "STANISLAVSKY. METHOD"

21 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация совместного проекта Россотрудничества и ГИТИСа "STANISLAVSKY. METHOD".

2021-09-15T13:10

2021-09-15T13:10

2021-09-15T13:10

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;- советник руководителя Россотрудничества Нармин ШИРАЛИЕВА;- и.о. заведующего кафедрой эстрадного искусства ГИТИСа, руководитель студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры Владимир ПАНКОВ.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы