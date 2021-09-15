https://ria.ru/20210915/elektroenergiya-1750162850.html

Литва ограничила доступ электроэнергии из Белоруссии на рынок стран Балтии

Литва ограничила доступ электроэнергии из Белоруссии на рынок стран Балтии - РИА Новости, 15.09.2021

Литва ограничила доступ электроэнергии из Белоруссии на рынок стран Балтии

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке со среды ограничил максимальную техническую пропускную способность... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:28

2021-09-15T14:28

2021-09-15T14:28

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ВИЛЬНЮС, 15 сен - РИА Новости. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в одностороннем порядке со среды ограничил максимальную техническую пропускную способность электросетей между Литвой и Белоруссией, чтобы сократить поступление электроэнергии с БелАЭС на рынок стран Балтии, передает Sputnik Литва.Как пишет издание, в понедельник стало известно, что государственный совет по регулированию энергетики Литвы (VERT) утвердил новые правила для мощности передачи электроэнергии из Белоруссии в балтийскую республику. Отмечалось, что изменение технической мощности подключений гарантирует, что линии электропередач (ЛЭП) Литвы "не будут использоваться для торговли электроэнергией, произведенной в Белоруссии" на БелАЭС. По данным Sputnik, в прошлом году Вильнюс уже ограничил импорт электричества из Белоруссии, остановив прямые коммерческие потоки электроэнергии через литовско-белорусский участок 3 ноября, когда БелАЭС начала вырабатывать электроэнергию. Однако до 12 июля, когда первый блок АЭС был временно отключен от энергосистемы, электроэнергия, произведенная в Белоруссии, по-прежнему поступала на рынок Балтии. Как утверждают в Litgrid, новая методология ограничит эти возможности."В среду, в первый день применения новой методики, была установлена максимальная мощность передачи 262 мегаватта электроэнергии из Белоруссии в Литву. Новая методология гарантирует, что электроэнергия, необходимая для обеспечения надежности энергосистемы, может поступать в Литву. В то же время будет ограничен импорт в Литву электроэнергии, производимой в Островце. Согласно новой методике, пропускная способность будет рассчитываться каждый день, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу системы электроэнергии", – приводит агентство слова генерального директора Litgrid Рокаса Масюлиса.По словам Масюлиса, в зависимости от максимальной пропускной способности электроэнергии из Белоруссии в Литву будет определяться и коммерческая или иная чистая пропускная способность из России в Латвию.Литва всегда была главным противником строительства БелАЭС. Власти республики критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для ее национальной безопасности.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия под председательством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20210603/lukashenko-1735396231.html

https://ria.ru/20210419/pribaltika-1728568556.html

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в мире, литва, белоруссия, белорусская аэс