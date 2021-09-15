https://ria.ru/20210915/eksport-1750151212.html

Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"

Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти" - РИА Новости, 15.09.2021

Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о докладе Минэнерго по разрешению для "Роснефти" на экспорт трубопроводного газа, заявил, что в Кремле... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T13:19

2021-09-15T13:19

2021-09-15T13:28

экономика

дмитрий песков

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

роснефть

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о докладе Минэнерго по разрешению для "Роснефти" на экспорт трубопроводного газа, заявил, что в Кремле традиционно не комментируют служебную переписку, а решение пока не принималось.Вице-премьер Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго в ближайшие дни представит доклад в правительство, которое затем доложит главе государства свою позицию по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через трубопровод "Северный поток 2"."Служебная переписка. Безусловно, такой вопрос ставился неоднократно, до сих пор никаких решений по этому не принималось... Мы не комментируем традиционно служебную переписку", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле доклад Минэнерго о возможном доступе "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа.

https://ria.ru/20210902/rosneft-1748338780.html

россия

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экономика, дмитрий песков, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), роснефть, северный поток — 2, россия