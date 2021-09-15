Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210915/eksport-1750151212.html
Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти" - РИА Новости, 15.09.2021
Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о докладе Минэнерго по разрешению для "Роснефти" на экспорт трубопроводного газа, заявил, что в Кремле... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:19
2021-09-15T13:28
экономика
дмитрий песков
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
роснефть
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155852/37/1558523727_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d01223176c3b437d06febd3af85ecdd.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о докладе Минэнерго по разрешению для "Роснефти" на экспорт трубопроводного газа, заявил, что в Кремле традиционно не комментируют служебную переписку, а решение пока не принималось.Вице-премьер Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго в ближайшие дни представит доклад в правительство, которое затем доложит главе государства свою позицию по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через трубопровод "Северный поток 2"."Служебная переписка. Безусловно, такой вопрос ставился неоднократно, до сих пор никаких решений по этому не принималось... Мы не комментируем традиционно служебную переписку", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле доклад Минэнерго о возможном доступе "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа.
https://ria.ru/20210902/rosneft-1748338780.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155852/37/1558523727_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fb7cfb88a4ba4640bbe99b42c8d677d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, дмитрий песков, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), роснефть, северный поток — 2, россия
13:19 15.09.2021 (обновлено: 13:28 15.09.2021)
 
Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"

Пресс-секретарь Песков: решение разрешить "Роснефти" экспорт газа пока не принималось

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о докладе Минэнерго по разрешению для "Роснефти" на экспорт трубопроводного газа, заявил, что в Кремле традиционно не комментируют служебную переписку, а решение пока не принималось.
Вице-премьер Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго в ближайшие дни представит доклад в правительство, которое затем доложит главе государства свою позицию по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через трубопровод "Северный поток 2".
"Служебная переписка. Безусловно, такой вопрос ставился неоднократно, до сих пор никаких решений по этому не принималось... Мы не комментируем традиционно служебную переписку", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле доклад Минэнерго о возможном доступе "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа.
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 12:32
"Роснефть" и GE подписали договор на выпуск агрегатов для арктических судов
 
ЭкономикаДмитрий ПесковАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоснефтьСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54"Зима близко": чего опасаются мировые СМИ из-за рекордного роста цен на газ
13:53Витренко: в Европе должны сами выбирать маршрут поставок российского газа
13:49В ЦИК рассказали о полученных обращениях по выборам в Госдуму
13:39Гендиректор авиакомпании "Якутия" покинул пост
13:37Эксперт рассказал, когда прекратится рост цен на газ в Европе
13:36Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
13:29ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
13:27Politico: в США призвали поставить на Украину ПРО "Железный купол"
13:27В Кремле рассказали о мерах предосторожности на встрече Путина и Асада
13:19Песков ответил на вопрос о докладе Минэнерго по "Роснефти"
13:18На руферов, залезших на высотку МГУ, составили протоколы 0:17
13:17Москвичам рассказали о погоде на выходных
13:14На выборах в Госдуму будет 250 международных наблюдателей
13:13В США потребовали начать сближение с Россией "как можно скорее"
13:12Официальный курс евро на четверг вырос на восемь копеек
13:10В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
13:10В России снизили ставки пошлин на экспорт ферросплавов и железа в порошке
13:09Более 413 тысяч наблюдателей проконтролируют ход выборов
13:07Песков пообещал узнать, есть ли у Путина аккаунт на госуслугах
13:01Главой нового департамента ЦБ по банковскому регулированию станет Данилов
Лента новостейМолния