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В Подмосковья обяжут устанавливать датчики, фиксирующие утечку газа
В Подмосковья обяжут устанавливать датчики, фиксирующие утечку газа - РИА Новости, 15.09.2021
В Подмосковья обяжут устанавливать датчики, фиксирующие утечку газа
Необходимо установление датчиков, которые будут показывать утечку газа в многоквартирных домах, или вернуть в тариф ранее исключённые мероприятия по обеспечению РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T12:25
2021-09-15T12:25
2021-09-15T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мособлгаз
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Необходимо установление датчиков, которые будут показывать утечку газа в многоквартирных домах, или вернуть в тариф ранее исключённые мероприятия по обеспечению безопасности, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев."О безопасности газового оборудования и его обслуживания… мы очень просим разобраться в этом вопросе или вернуть норму, или рассмотреть возможность установления датчиков или сигнальных, или тех, которые перекрывают заслонку или поступление газа в случае несанкционированного открытия клапана, плиты или утечки. Считаем эти вопросы важными для безопасности наших жителей", - сказал он в ходе обсуждения с правительством РФ социальную газификацию в регионах и меры по её завершению.Воробьев пояснил, что в 2006 году было исключено из законодательства и из тарифа "мероприятие по обеспечению безопасности". В Московской области сейчас действует порядка 500 компаний, добавил глава региона, а доля Мособлгаза составляет всего лишь 5%, потому что жители могут взять дешевле какую-то компанию."По факту контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах, а у нас их два миллиона семьсот, соответственно осуществляется непрофессионально", - заключил Воробьев.Самое крупное за последнее время происшествие со взрывом бытового газа произошло утром 8 сентября в подмосковном Ногинске. В результате ЧП обрушилась часть девятиэтажного дома, семь человек погибли и еще 15 пострадали. -0-
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, мособлгаз