https://ria.ru/20210915/belushonok-1750096642.html

В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи

В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи - РИА Новости, 15.09.2021

В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи

Белуха Джессика в Приморском океанариуме во Владивостоке родила детеныша, он стал первым белушонком, появившимся на свет в российском дельфинарии, сообщает в... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T02:50

2021-09-15T02:50

2021-09-15T10:26

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Белуха Джессика в Приморском океанариуме во Владивостоке родила детеныша, он стал первым белушонком, появившимся на свет в российском дельфинарии, сообщает в среду учреждение.Руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев рассказал, что Джессика родила самостоятельно, помощь людей ей не потребовалась."Девочка появилась на свет ночью… и почти сразу стала сама питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки после рождения. Джессика, которая оказалась очень заботливой матерью, вначале кормила детеныша один-два раза в час, сейчас это происходит реже, но продолжительней. Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни", - сказал Костычев, чьи слова приводятся в сообщении.Отец — белуха по имени Лер — старался надолго не отходить от малыша с мамой. Отмечается, что первые несколько дней после рождения, когда детёныш ещё только учился плавать, родители подталкивали его к поверхности, поддерживая на воде. Через неделю он научился надолго задерживать дыхание. Сейчас белушонок проходит первую линьку.После завершения "ясельного" карантина за первым детенышем белухи, рожденным в российском океанариуме, смогут наблюдать ученые.Белухи рождаются иссиня-коричневыми, за это новорождённых детенышей часто называют "баклажанами", потом они становятся серыми, а по мере взросления — белеют. Беременность белух длится 12-14 месяцев, детёныш остаётся с матерью как минимум до двух лет.

https://ria.ru/20210820/medvezhonok-1746487449.html

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Путь к свободе: белухи выбрались из ледяного плена Белухи выходят группами из бухты Пенкегней в лагуну у села Янракыннот. Их заметили инспекторы национального парка "Берингия". Они сообщили о том, что заметили в лагуне около 13 белух. По разным данным, весной в ледовый плен попали от 20 до 50 особей. 2021-09-15T02:50 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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