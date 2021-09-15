https://ria.ru/20210915/belushonok-1750096642.html
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи - РИА Новости, 15.09.2021
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
Белуха Джессика в Приморском океанариуме во Владивостоке родила детеныша, он стал первым белушонком, появившимся на свет в российском дельфинарии, сообщает в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T02:50
2021-09-15T02:50
2021-09-15T10:26
хорошие новости
общество
приморский край
владивосток
приморский океанариум
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750115077_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a2a47a131830b07af3ede49d2af56bd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Белуха Джессика в Приморском океанариуме во Владивостоке родила детеныша, он стал первым белушонком, появившимся на свет в российском дельфинарии, сообщает в среду учреждение.Руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев рассказал, что Джессика родила самостоятельно, помощь людей ей не потребовалась."Девочка появилась на свет ночью… и почти сразу стала сама питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки после рождения. Джессика, которая оказалась очень заботливой матерью, вначале кормила детеныша один-два раза в час, сейчас это происходит реже, но продолжительней. Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни", - сказал Костычев, чьи слова приводятся в сообщении.Отец — белуха по имени Лер — старался надолго не отходить от малыша с мамой. Отмечается, что первые несколько дней после рождения, когда детёныш ещё только учился плавать, родители подталкивали его к поверхности, поддерживая на воде. Через неделю он научился надолго задерживать дыхание. Сейчас белушонок проходит первую линьку.После завершения "ясельного" карантина за первым детенышем белухи, рожденным в российском океанариуме, смогут наблюдать ученые.Белухи рождаются иссиня-коричневыми, за это новорождённых детенышей часто называют "баклажанами", потом они становятся серыми, а по мере взросления — белеют. Беременность белух длится 12-14 месяцев, детёныш остаётся с матерью как минимум до двух лет.
https://ria.ru/20210820/medvezhonok-1746487449.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750115077_297:0:1737:1080_1920x0_80_0_0_16f99e20bf91d1a3336e1b9dd21a946f.jpg
Путь к свободе: белухи выбрались из ледяного плена
Белухи выходят группами из бухты Пенкегней в лагуну у села Янракыннот. Их заметили инспекторы национального парка "Берингия". Они сообщили о том, что заметили в лагуне около 13 белух.
По разным данным, весной в ледовый плен попали от 20 до 50 особей.
2021-09-15T02:50
true
PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край, владивосток, приморский океанариум, новости - туризм
02:50 15.09.2021 (обновлено: 10:26 15.09.2021)
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
В Приморском океанариуме во Владивостоке впервые родился детеныш белухи
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости.
Белуха Джессика в Приморском океанариуме во Владивостоке
родила детеныша, он стал первым белушонком, появившимся на свет в российском дельфинарии, сообщает в среду учреждение.
"Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария", - говорится в сообщении.
Руководитель дельфинария Приморского океанариума
Игорь Костычев рассказал, что Джессика родила самостоятельно, помощь людей ей не потребовалась.
"Девочка появилась на свет ночью… и почти сразу стала сама питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки после рождения. Джессика, которая оказалась очень заботливой матерью, вначале кормила детеныша один-два раза в час, сейчас это происходит реже, но продолжительней. Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни", - сказал Костычев, чьи слова приводятся в сообщении.
Отец — белуха по имени Лер — старался надолго не отходить от малыша с мамой. Отмечается, что первые несколько дней после рождения, когда детёныш ещё только учился плавать, родители подталкивали его к поверхности, поддерживая на воде. Через неделю он научился надолго задерживать дыхание. Сейчас белушонок проходит первую линьку.
После завершения "ясельного" карантина за первым детенышем белухи, рожденным в российском океанариуме, смогут наблюдать ученые.
Белухи рождаются иссиня-коричневыми, за это новорождённых детенышей часто называют "баклажанами", потом они становятся серыми, а по мере взросления — белеют. Беременность белух длится 12-14 месяцев, детёныш остаётся с матерью как минимум до двух лет.