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В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи - РИА Новости, 15.09.2021
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
Белуха Джессика в Приморском океанариуме во Владивостоке родила детеныша, он стал первым белушонком, появившимся на свет в российском дельфинарии, сообщает в... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T02:50
2021-09-15T10:26
хорошие новости
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приморский край
владивосток
приморский океанариум
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Белуха Джессика в Приморском океанариуме во Владивостоке родила детеныша, он стал первым белушонком, появившимся на свет в российском дельфинарии, сообщает в среду учреждение.Руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев рассказал, что Джессика родила самостоятельно, помощь людей ей не потребовалась."Девочка появилась на свет ночью… и почти сразу стала сама питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки после рождения. Джессика, которая оказалась очень заботливой матерью, вначале кормила детеныша один-два раза в час, сейчас это происходит реже, но продолжительней. Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни", - сказал Костычев, чьи слова приводятся в сообщении.Отец — белуха по имени Лер — старался надолго не отходить от малыша с мамой. Отмечается, что первые несколько дней после рождения, когда детёныш ещё только учился плавать, родители подталкивали его к поверхности, поддерживая на воде. Через неделю он научился надолго задерживать дыхание. Сейчас белушонок проходит первую линьку.После завершения "ясельного" карантина за первым детенышем белухи, рожденным в российском океанариуме, смогут наблюдать ученые.Белухи рождаются иссиня-коричневыми, за это новорождённых детенышей часто называют "баклажанами", потом они становятся серыми, а по мере взросления — белеют. Беременность белух длится 12-14 месяцев, детёныш остаётся с матерью как минимум до двух лет.
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Путь к свободе: белухи выбрались из ледяного плена
Белухи выходят группами из бухты Пенкегней в лагуну у села Янракыннот. Их заметили инспекторы национального парка "Берингия". Они сообщили о том, что заметили в лагуне около 13 белух. По разным данным, весной в ледовый плен попали от 20 до 50 особей.
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общество, приморский край, владивосток, приморский океанариум, новости - туризм
02:50 15.09.2021 (обновлено: 10:26 15.09.2021)
 
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи

В Приморском океанариуме во Владивостоке впервые родился детеныш белухи

© Фото : Приморский океанариумВ дельфинарии Приморского океанариума родился белый кит
В дельфинарии Приморского океанариума родился белый кит - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : Приморский океанариум
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Белуха Джессика в Приморском океанариуме во Владивостоке родила детеныша, он стал первым белушонком, появившимся на свет в российском дельфинарии, сообщает в среду учреждение.
"Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария", - говорится в сообщении.
Руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев рассказал, что Джессика родила самостоятельно, помощь людей ей не потребовалась.
"Девочка появилась на свет ночью… и почти сразу стала сама питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки после рождения. Джессика, которая оказалась очень заботливой матерью, вначале кормила детеныша один-два раза в час, сейчас это происходит реже, но продолжительней. Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни", - сказал Костычев, чьи слова приводятся в сообщении.
Белуха - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Жителям Приморья напомнили о недопустимости "панибратсва" с белухами
Отец — белуха по имени Лер — старался надолго не отходить от малыша с мамой. Отмечается, что первые несколько дней после рождения, когда детёныш ещё только учился плавать, родители подталкивали его к поверхности, поддерживая на воде. Через неделю он научился надолго задерживать дыхание. Сейчас белушонок проходит первую линьку.
После завершения "ясельного" карантина за первым детенышем белухи, рожденным в российском океанариуме, смогут наблюдать ученые.
Белухи рождаются иссиня-коричневыми, за это новорождённых детенышей часто называют "баклажанами", потом они становятся серыми, а по мере взросления — белеют. Беременность белух длится 12-14 месяцев, детёныш остаётся с матерью как минимум до двух лет.
 
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