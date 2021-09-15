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МСП Банк запустил новый продукт поддержки МСП по сниженной ставке

МСП Банк запустил новый продукт поддержки МСП по сниженной ставке - РИА Новости, 15.09.2021

МСП Банк запустил новый продукт поддержки МСП по сниженной ставке

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил новый кредитный продукт, который дает возможность субъектам малого и среднего бизнеса получить быстрое... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T14:01

2021-09-15T14:01

2021-09-15T14:01

новости компаний - экономика

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил новый кредитный продукт, который дает возможность субъектам малого и среднего бизнеса получить быстрое финансирование по сниженной ставке, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи кредитов по льготной ставке. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Продукт "Экспресс-поддержка", который в перспективе будет работать в рамках зонтичного механизма поручительств Корпорации МСП, позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 36 месяцев. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.."Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6-6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться зонтичной гарантией Корпорации МСП", - комментирует председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Льготный кредит предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также финансирования инвестиций. Среди основных его преимуществ – возможность оформления "Экспресс-поддержки" полностью онлайн из любой точки России, уточняется в сообщении.По словам председателя Наблюдательного совета АО "МСП Банк" – генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, сегодня более миллиона предпринимателей вынуждены брать потребительские кредиты по ставкам 16-19%, поэтому малому бизнесу так важно перейти к более цивилизованному кредитованию под справедливую процентную ставку."Новый кредитный продукт МСП Банка полностью автоматизирован. Он разрабатывался вместе с предпринимателями для самих же предпринимателей. Совместно с ними были открыто донастроены автоматизированные риск-метрики, чтобы продукт стал доступен и пострадавшим отраслям, так как МСП Банк – институт развития. Затем протестировали его на 200-х компаниях", – рассказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба банка.В свою очередь, представители предпринимательского сообщества позитивно оценили новые инициативы МСП Банка и Корпорации МСП. Так, основатель парка развлечений Zамания Павел Ковшаров отметил, что нехватка финансирования сегодня является одной из основных проблем, которые мешают развитию бизнеса."Именно эту проблему начала системно решать Корпорация МСП. И первым, я считаю, очень правильным шагом, стал запуск программы доступного беззалогового кредита для малого и среднего бизнеса. Что еще более важно – в первый раз, наверное, за всю историю предприниматели участвовали в разработке нового кредитного продукта", – сказал Ковшаров, слова которого приводятся в сообщении.С ним согласен президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Игорь Стоянов, который считает новый продукт своевременной мерой поддержки МСП.Он добавил, что в бьюти-индустрии основная часть рынка работает на уровне 10% рентабельности, и очень хорошей в этой сфере считается 20-процентная рентабельность. Поэтому новый кредитный продукт МСП Банка является очень своевременным и будет особенно полезен для поддержания таких операционных задач, как пополнение оборотных средств, закупка новой продукции или же небольшие срочные обновления.

https://ria.ru/20210914/kreditovanie-1749986298.html

https://ria.ru/20210825/kreditovanie-1747205510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, корпорация мсп, россия