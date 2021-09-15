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МСП Банк запустил новый продукт поддержки МСП по сниженной ставке
МСП Банк запустил новый продукт поддержки МСП по сниженной ставке - РИА Новости, 15.09.2021
МСП Банк запустил новый продукт поддержки МСП по сниженной ставке
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил новый кредитный продукт, который дает возможность субъектам малого и среднего бизнеса получить быстрое... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T14:01
2021-09-15T14:01
2021-09-15T14:01
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, запустил новый кредитный продукт, который дает возможность субъектам малого и среднего бизнеса получить быстрое финансирование по сниженной ставке, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи кредитов по льготной ставке. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Продукт "Экспресс-поддержка", который в перспективе будет работать в рамках зонтичного механизма поручительств Корпорации МСП, позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 36 месяцев. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.."Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6-6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться зонтичной гарантией Корпорации МСП", - комментирует председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Льготный кредит предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также финансирования инвестиций. Среди основных его преимуществ – возможность оформления "Экспресс-поддержки" полностью онлайн из любой точки России, уточняется в сообщении.По словам председателя Наблюдательного совета АО "МСП Банк" – генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, сегодня более миллиона предпринимателей вынуждены брать потребительские кредиты по ставкам 16-19%, поэтому малому бизнесу так важно перейти к более цивилизованному кредитованию под справедливую процентную ставку."Новый кредитный продукт МСП Банка полностью автоматизирован. Он разрабатывался вместе с предпринимателями для самих же предпринимателей. Совместно с ними были открыто донастроены автоматизированные риск-метрики, чтобы продукт стал доступен и пострадавшим отраслям, так как МСП Банк – институт развития. Затем протестировали его на 200-х компаниях", – рассказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба банка.В свою очередь, представители предпринимательского сообщества позитивно оценили новые инициативы МСП Банка и Корпорации МСП. Так, основатель парка развлечений Zамания Павел Ковшаров отметил, что нехватка финансирования сегодня является одной из основных проблем, которые мешают развитию бизнеса."Именно эту проблему начала системно решать Корпорация МСП. И первым, я считаю, очень правильным шагом, стал запуск программы доступного беззалогового кредита для малого и среднего бизнеса. Что еще более важно – в первый раз, наверное, за всю историю предприниматели участвовали в разработке нового кредитного продукта", – сказал Ковшаров, слова которого приводятся в сообщении.С ним согласен президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Игорь Стоянов, который считает новый продукт своевременной мерой поддержки МСП.Он добавил, что в бьюти-индустрии основная часть рынка работает на уровне 10% рентабельности, и очень хорошей в этой сфере считается 20-процентная рентабельность. Поэтому новый кредитный продукт МСП Банка является очень своевременным и будет особенно полезен для поддержания таких операционных задач, как пополнение оборотных средств, закупка новой продукции или же небольшие срочные обновления.
https://ria.ru/20210914/kreditovanie-1749986298.html
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новости компаний - экономика, корпорация мсп, россия
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости
. МСП Банк
, дочерний банк Корпорации МСП, запустил новый кредитный продукт, который дает возможность субъектам малого и среднего бизнеса получить быстрое финансирование по сниженной ставке, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи кредитов по льготной ставке. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Продукт "Экспресс-поддержка", который в перспективе будет работать в рамках зонтичного механизма поручительств Корпорации МСП, позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 36 месяцев. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа..
"Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6-6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться зонтичной гарантией Корпорации МСП", - комментирует председатель правления МСП Банка Петр Засельский
.
Льготный кредит предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также финансирования инвестиций. Среди основных его преимуществ – возможность оформления "Экспресс-поддержки" полностью онлайн из любой точки России, уточняется в сообщении.
"Данный кредитный продукт МСП Банка — это фактически новый инструмент поддержки МСП. Мы ожидаем, что он окажет влияние на систему рыночного кредитования предпринимательства. Сейчас нужно посмотреть на то, как инструмент войдет в жизнь бизнес-сообщества, чтобы, возможно, доработать его. В любом случае, у нас есть такая возможность: МСП Банк, который является институтом развития, позволяет нам тестировать различные модели и кейсы и подбирать наиболее рациональные меры поддержки российского предпринимателя", — заявила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба МЭР.
По словам председателя Наблюдательного совета АО "МСП Банк" – генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича
, сегодня более миллиона предпринимателей вынуждены брать потребительские кредиты по ставкам 16-19%, поэтому малому бизнесу так важно перейти к более цивилизованному кредитованию под справедливую процентную ставку.
"Новый кредитный продукт МСП Банка полностью автоматизирован. Он разрабатывался вместе с предпринимателями для самих же предпринимателей. Совместно с ними были открыто донастроены автоматизированные риск-метрики, чтобы продукт стал доступен и пострадавшим отраслям, так как МСП Банк – институт развития. Затем протестировали его на 200-х компаниях", – рассказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба банка.
В свою очередь, представители предпринимательского сообщества позитивно оценили новые инициативы МСП Банка и Корпорации МСП. Так, основатель парка развлечений Zамания Павел Ковшаров отметил, что нехватка финансирования сегодня является одной из основных проблем, которые мешают развитию бизнеса.
"Именно эту проблему начала системно решать Корпорация МСП. И первым, я считаю, очень правильным шагом, стал запуск программы доступного беззалогового кредита для малого и среднего бизнеса. Что еще более важно – в первый раз, наверное, за всю историю предприниматели участвовали в разработке нового кредитного продукта", – сказал Ковшаров, слова которого приводятся в сообщении.
С ним согласен президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) Игорь Стоянов, который считает новый продукт своевременной мерой поддержки МСП.
"В бьюти-индустрии есть несколько болевых точек в области финансов, которые обострила пандемия. Так, например, у большинства не оказалось финансовых подушек безопасности. Салоны красоты (особенно те, которые в аренде), самозанятые и одиночные мастера оказались перед большой проблемой из-за отсутствия финансовой подушки. И в этом случае МСП Банк очень вовремя предложил "Экспресс-поддержку", – заявил Стоянов пресс-службе банка.
Он добавил, что в бьюти-индустрии основная часть рынка работает на уровне 10% рентабельности, и очень хорошей в этой сфере считается 20-процентная рентабельность. Поэтому новый кредитный продукт МСП Банка является очень своевременным и будет особенно полезен для поддержания таких операционных задач, как пополнение оборотных средств, закупка новой продукции или же небольшие срочные обновления.