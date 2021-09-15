https://ria.ru/20210915/aerodrom-1750154664.html
Аэропорт Красноярск получил новый сертификат соответствия аэродрома
Аэропорт Красноярск получил новый сертификат соответствия аэродрома - РИА Новости, 15.09.2021
Аэропорт Красноярск получил новый сертификат соответствия аэродрома
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) в связи с открытием новой магистральной рулежной дорожки получил новый сертификат соответствия сроком до 14... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T13:54
2021-09-15T13:54
2021-09-15T13:54
красноярский край
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) в связи с открытием новой магистральной рулежной дорожки получил новый сертификат соответствия сроком до 14 апреля 2025 года, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на церемонии открытия.Церемония состоялась в среду в аэропорту. Участие принимали губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Росавиации Александр Нерадько и генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.По данным пресс-службы аэропорта, рулежная дорожка расположена параллельно взлетно-посадочной полосе и обеспечивает руление воздушных судов от одного конца полосы к стоянкам, не создавая помеху другим самолетам при взлете и посадке. Ее запуск позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза - с 12 до 24 операций в час, что даст возможность предлагать авиакомпаниям больше временных слотов в пиковые часы."В связи с этим (с открытием – ред.) Федеральным агентством воздушного транспорта оформлен новый сертификат соответствия на аэродром "Емельяново" сроком действия до 14 апреля 2025 года", - сказал Нерадько на церемонии открытия.Он отметил, что магистральную рулежную дорожку можно считать второй взлетно-посадочной полосой, которая располагается параллельно основной и позволяет увеличить почти вдвое пропускную способность аэропорта. "Это значит, что вдвое больше можно совершить взлетно-посадочных операций, в два раза больше будет использоваться структура аэропорта, вдвое больше прилетят пассажиров и грузов", - подчеркнул глава Росавиации.Решение о реконструкции магистральной рулежной дорожки было принято в 2018 году. В феврале в аэропорту состоялась встреча президента России Владимира Путина и губернатора края, во время которой они обсудили этот проект. Тогда президент поручил правительству страны поддержать строительство рулежной дорожки. В результате Красноярский край получил средства из федерального бюджета на ее возведение.
https://ria.ru/20210907/restavratsiya-1749029491.html
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красноярский край, александр усс
КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости
. Международный аэропорт Красноярск
(Емельяново) в связи с открытием новой магистральной рулежной дорожки получил новый сертификат соответствия сроком до 14 апреля 2025 года, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько
на церемонии открытия.
Церемония состоялась в среду в аэропорту. Участие принимали губернатор Красноярского края Александр Усс
, глава Росавиации Александр Нерадько и генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.
По данным пресс-службы аэропорта, рулежная дорожка расположена параллельно взлетно-посадочной полосе и обеспечивает руление воздушных судов от одного конца полосы к стоянкам, не создавая помеху другим самолетам при взлете и посадке. Ее запуск позволит увеличить пропускную способность аэропорта в два раза - с 12 до 24 операций в час, что даст возможность предлагать авиакомпаниям больше временных слотов в пиковые часы.
"В связи с этим (с открытием – ред.) Федеральным агентством воздушного транспорта оформлен новый сертификат соответствия на аэродром "Емельяново" сроком действия до 14 апреля 2025 года", - сказал Нерадько на церемонии открытия.
Он отметил, что магистральную рулежную дорожку можно считать второй взлетно-посадочной полосой, которая располагается параллельно основной и позволяет увеличить почти вдвое пропускную способность аэропорта. "Это значит, что вдвое больше можно совершить взлетно-посадочных операций, в два раза больше будет использоваться структура аэропорта, вдвое больше прилетят пассажиров и грузов", - подчеркнул глава Росавиации.
"Мы наконец вводим в эксплуатацию магистральную рулежную дорожку, которой занимались порядка двух лет... Это важный этап на пути динамичного развития аэропорта, которое характерно для него в последнюю пятилетку. За эти годы сюда (в аэропорт в целом – ред.) вложено около 13 миллиардов рублей", - отметил губернатор.
Решение о реконструкции магистральной рулежной дорожки было принято в 2018 году. В феврале в аэропорту состоялась встреча президента России Владимира Путина и губернатора края, во время которой они обсудили этот проект. Тогда президент поручил правительству страны поддержать строительство рулежной дорожки. В результате Красноярский край получил средства из федерального бюджета на ее возведение.