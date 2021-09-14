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Суд в Праге рассмотрит дело задержанного россиянина Франчетти
Суд в Праге рассмотрит дело задержанного россиянина Франчетти - РИА Новости, 14.09.2021
Суд в Праге рассмотрит дело задержанного россиянина Франчетти
Суд в Праге во вторник рассмотрит вопрос о предварительном заключении для гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в аэропорту Праги по... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:47
2021-09-14T16:19
в мире
прага
россия
александр франчетти
задержание россиянина франчетти в чехии
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ПРАГА, 14 сен – РИА Новости. Суд в Праге во вторник рассмотрит вопрос о предварительном заключении для гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в аэропорту Праги по ордеру Украины, сообщил РИА Новости представитель горпрокуратуры Алеш Цимбала.По его словам, дело россиянина будет рассматривать городской суд Праги после того, как завершится предварительное расследование, цель которого – выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты.О том, на чем основан запрос Украины о выдаче Франчетти, Цимбала сообщить отказался.
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в мире, прага, россия, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
11:47 14.09.2021 (обновлено: 16:19 14.09.2021)
 
Суд в Праге рассмотрит дело задержанного россиянина Франчетти

Суд в Праге во вторник рассмотрит вопрос о предварительном заключении россиянина Франчетти

© alexander dzalati/YouTubeАлександр Франчетти. Кадр видео
Александр Франчетти. Кадр видео
© alexander dzalati/YouTube
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ПРАГА, 14 сен – РИА Новости. Суд в Праге во вторник рассмотрит вопрос о предварительном заключении для гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в аэропорту Праги по ордеру Украины, сообщил РИА Новости представитель горпрокуратуры Алеш Цимбала.
"Во вторник истекают 48 часов после задержания в воскресенье в аэропорту гражданина РФ. В соответствии с законодательством, суд сегодня должен рассмотреть на закрытом заседании вопрос о предварительном заключении для задержанного", - сказал Цимбала.
По его словам, дело россиянина будет рассматривать городской суд Праги после того, как завершится предварительное расследование, цель которого – выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты.
О том, на чем основан запрос Украины о выдаче Франчетти, Цимбала сообщить отказался.
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В миреПрагаРоссияАлександр ФранчеттиЗадержание россиянина Франчетти в Чехии
 
 
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