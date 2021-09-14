https://ria.ru/20210914/vtorzhenie-1749978575.html

Генерал СБУ заявил, что Россия планирует вторгнуться на восток Украины

Генерал СБУ заявил, что Россия планирует вторгнуться на восток Украины - РИА Новости, 14.09.2021

Генерал СБУ заявил, что Россия планирует вторгнуться на восток Украины

Экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк считает, что российские войска в Белоруссии не являются угрозой для Украины,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:51

2021-09-14T11:51

2021-09-14T11:56

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украина

белоруссия

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россия

"запад-2021" (военные учения)

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КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк считает, что российские войска в Белоруссии не являются угрозой для Украины, однако Кремль якобы не отказывается от идеи "вторжения" в восемь областей на юго-востоке страны.Практическая фаза стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это"."Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Белоруссии от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область - это идти против Западной Украины, ни Киевская - это, считай, покушение на столицу, на всю Украину", - заявил Вовк в эфире телеканала "Украина 24".При этом он считает, что Россия якобы не отказалась от "захвата" восьми областей юго-востока Украины."Он (план - ред.) в ящике стола - восемь областей, который не был реализован только благодаря тому, что мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу (во время событий 2014 года - ред.). Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне... то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей - Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская. Мы остаемся без морей", - сказал он.Украинский генерал также прокомментировал поставку российского вооружения Белоруссии. Он считает, что новое соглашение в сфере ВТС направлено не против Украины, а против стран НАТО.

https://ria.ru/20210910/ugroza-1749545469.html

https://ria.ru/20210414/vtorzhenie-1728323853.html

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в мире, украина, белоруссия, служба безопасности украины, россия, "запад-2021" (военные учения)