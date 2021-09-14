https://ria.ru/20210914/voyna-1749948453.html

"Леопард не меняет пятен". Британцы призвали не ждать отступления России

"Леопард не меняет пятен". Британцы призвали не ждать отступления России - РИА Новости, 14.09.2021

"Леопард не меняет пятен". Британцы призвали не ждать отступления России

На фоне стратегических учений "Запад-2021" читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают возможность реального военного конфликта по инициативе... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:07

2021-09-14T09:07

2021-09-14T11:00

в мире

сша

эстония

евросоюз

нато

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На фоне стратегических учений "Запад-2021" читатели британской газеты Daily Express активно обсуждают возможность реального военного конфликта по инициативе России.Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой отмечает рост обеспокоенности среди стран — членов НАТО, имеющих общую границу с Белоруссией. В частности, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем опасается нападения России в ближайшем будущем.Многие пользователи сошлись во мнении, что странам Прибалтики уже давно пора заняться укреплением своей обороны вместо того, чтобы уповать на защиту со стороны других государств."Эстония правда боится нападения России? Она собирается вторгнуться в Прибалтику? Прямо как в советское время?" — задается вопрос скептически настроенный читатель под ником Granchi.Однако некоторые комментаторы сочли опасность, исходящую от России, не такой уж мнимой. Так, пользователь под ником mmuu убежден, что Москва всегда будет защищать русских, проживающих за рубежом.Нашлись и те, кто вспомнил про существовавшую некогда Берлинскую стену, которую "не следовало сносить".Учения "Запад-2021" представляют собой завершающий этап совместной подготовки Вооруженных сил Белоруссии и России в этом году. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

https://ria.ru/20210914/voyna-1749936107.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/pvo-1747649163.html

https://ria.ru/20210914/aviatsiya-1749905500.html

сша

эстония

россия

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в мире, сша, эстония, евросоюз, нато, россия, "запад-2021" (военные учения)