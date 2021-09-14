https://ria.ru/20210914/veter-1749945632.html

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра - РИА Новости, 14.09.2021

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

Москвичей призвали не укрываться и не парковаться под деревьями из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:28

2021-09-14T08:28

2021-09-14T08:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться и не парковаться под деревьями из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210914/pogoda-1749945423.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы