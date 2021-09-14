https://ria.ru/20210914/veter-1749945632.html
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра - РИА Новости, 14.09.2021
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра
Москвичей призвали не укрываться и не парковаться под деревьями из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T08:28
2021-09-14T08:28
2021-09-14T08:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549043_0:1:2223:1251_1920x0_80_0_0_f8c9df1e963f532998f112b00c1e13b8.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться и не парковаться под деревьями из-за сильного ветра во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210914/pogoda-1749945423.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549043_0:0:1961:1470_1920x0_80_0_0_278bc23bbe6475cdbeb5ed6267a46b90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра
Москвичей призвали не укрываться и не парковаться под деревьями из-за сильного ветра