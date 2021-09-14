https://ria.ru/20210914/vaktsina-1750045045.html
Еще в одном городе Японии нашли примесь в вакцине Pfizer, пишут СМИ
Еще в одном городе Японии нашли примесь в вакцине Pfizer, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2021
Еще в одном городе Японии нашли примесь в вакцине Pfizer, пишут СМИ
Специалисты центра вакцинации еще в одном городе Японии выявили инородные вещества в вакцине от коронавируса компании Pfizer, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:01
2021-09-14T17:01
2021-09-14T17:01
распространение коронавируса
в мире
япония
astrazeneca
канагава
осака (префектура)
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 14 сен – РИА Новости. Специалисты центра вакцинации еще в одном городе Японии выявили инородные вещества в вакцине от коронавируса компании Pfizer, сообщило агентство Киодо.На этот раз инородное вещество в вакцине обнаружено в одной из ампул, доставленных в центр вакцинации города Сакаи префектуры Осака.Отмечается, что номер лота вакцины совпадает с тем, что был у ампул Pfizer, в которых были выявлены инородные вещества в трех пунктах вакцинации в городе Самигахара и в центре вакцинации в городе Камакура префектуры Канагава.Вакцинация в Японии началась 17 февраля. В стране разрешены к применению три вида вакцин от коронавируса – Pfizer, AstraZeneca и Moderna.В августе в вакцине Moderna были обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз. К моменту отзыва ее распределили по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.
https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747324192.html
https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746507874.html
япония
канагава
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в мире, япония, astrazeneca , канагава, осака (префектура), коронавирус covid-19
Еще в одном городе Японии нашли примесь в вакцине Pfizer, пишут СМИ
Агентство Киодо: примесь в вакцине Pfizer от COVID-19 нашли еще в одном городе Японии