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В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности
В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности - РИА Новости, 14.09.2021
В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности
Следователи совместно с полицией задержали четверых жителей Забайкальского края и жителя Кемерово по подозрению в убийствах и разбоях с 2000 по 2007 годы,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:20
2021-09-14T14:20
происшествия
забайкальский край
борзинский район
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧИТА, 14 сен - РИА Новости. Следователи совместно с полицией задержали четверых жителей Забайкальского края и жителя Кемерово по подозрению в убийствах и разбоях с 2000 по 2007 годы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю."По данным следствия, обвиняемые, которые являлись членами организованной преступной группы, в период 2001-2007 годов совершили не менее 12 преступлений на территории нескольких районов Забайкалья, в том числе убийства семи человек и пять разбойных нападений. Жертвами убийств стали члены других криминальных групп, разбои обвиняемые совершали в отношении предпринимателей, у которых похищали ценные вещи: оружие, ювелирные изделия, деньги", - говорится в сообщении.Уточняется, что преступления были выявлены в ходе совместной работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и оперативников 6 отдела управления уголовного розыска регионального УМВД. Все обвиняемые задержаны."В ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Показания обвиняемых проверяются на месте совершения преступлений. Изымаются следы преступлений, предметы, образцы веществ, имеющие значение для расследования дела", - добавили в пресс-службе.В пресс-службе краевого УМВД уточнили, что преступления были совершены на территории Калганского, Краснокаменского и Борзинского районов."Участники группировки использовали оружие и различные предметы в качестве оружия, связывали потерпевших, закрывали в погребах. Добычей налетчиков становились деньги, ювелирные украшения, ценные вещи. Некоторые потерпевшие, опасаясь расправы со стороны злоумышленников, не сообщали о нападениях в полицию", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210727/banda-1743179577.html
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, борзинский район, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:20 14.09.2021
 
В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности

СК: пятерых членов ОПГ задержали в Забайкалье за убийства и разбои 14-летней давности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧИТА, 14 сен - РИА Новости. Следователи совместно с полицией задержали четверых жителей Забайкальского края и жителя Кемерово по подозрению в убийствах и разбоях с 2000 по 2007 годы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
"По данным следствия, обвиняемые, которые являлись членами организованной преступной группы, в период 2001-2007 годов совершили не менее 12 преступлений на территории нескольких районов Забайкалья, в том числе убийства семи человек и пять разбойных нападений. Жертвами убийств стали члены других криминальных групп, разбои обвиняемые совершали в отношении предпринимателей, у которых похищали ценные вещи: оружие, ювелирные изделия, деньги", - говорится в сообщении.
суд - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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Уточняется, что преступления были выявлены в ходе совместной работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и оперативников 6 отдела управления уголовного розыска регионального УМВД. Все обвиняемые задержаны.
"В ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Показания обвиняемых проверяются на месте совершения преступлений. Изымаются следы преступлений, предметы, образцы веществ, имеющие значение для расследования дела", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе краевого УМВД уточнили, что преступления были совершены на территории Калганского, Краснокаменского и Борзинского районов.
"Участники группировки использовали оружие и различные предметы в качестве оружия, связывали потерпевших, закрывали в погребах. Добычей налетчиков становились деньги, ювелирные украшения, ценные вещи. Некоторые потерпевшие, опасаясь расправы со стороны злоумышленников, не сообщали о нападениях в полицию", - отметили в ведомстве.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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ПроисшествияЗабайкальский крайБорзинский районКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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