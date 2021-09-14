https://ria.ru/20210914/ubiystva-1750011993.html
В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности
В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности - РИА Новости, 14.09.2021
В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности
Следователи совместно с полицией задержали четверых жителей Забайкальского края и жителя Кемерово по подозрению в убийствах и разбоях с 2000 по 2007 годы,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:20
2021-09-14T14:20
2021-09-14T14:20
происшествия
забайкальский край
борзинский район
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg
ЧИТА, 14 сен - РИА Новости. Следователи совместно с полицией задержали четверых жителей Забайкальского края и жителя Кемерово по подозрению в убийствах и разбоях с 2000 по 2007 годы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю."По данным следствия, обвиняемые, которые являлись членами организованной преступной группы, в период 2001-2007 годов совершили не менее 12 преступлений на территории нескольких районов Забайкалья, в том числе убийства семи человек и пять разбойных нападений. Жертвами убийств стали члены других криминальных групп, разбои обвиняемые совершали в отношении предпринимателей, у которых похищали ценные вещи: оружие, ювелирные изделия, деньги", - говорится в сообщении.Уточняется, что преступления были выявлены в ходе совместной работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и оперативников 6 отдела управления уголовного розыска регионального УМВД. Все обвиняемые задержаны."В ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Показания обвиняемых проверяются на месте совершения преступлений. Изымаются следы преступлений, предметы, образцы веществ, имеющие значение для расследования дела", - добавили в пресс-службе.В пресс-службе краевого УМВД уточнили, что преступления были совершены на территории Калганского, Краснокаменского и Борзинского районов."Участники группировки использовали оружие и различные предметы в качестве оружия, связывали потерпевших, закрывали в погребах. Добычей налетчиков становились деньги, ювелирные украшения, ценные вещи. Некоторые потерпевшие, опасаясь расправы со стороны злоумышленников, не сообщали о нападениях в полицию", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210727/banda-1743179577.html
https://ria.ru/20200817/1575891818.html
забайкальский край
борзинский район
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_150:0:2347:1648_1920x0_80_0_0_f3c09575c2479d6d595f45e7ef2adf33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, борзинский район, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности
СК: пятерых членов ОПГ задержали в Забайкалье за убийства и разбои 14-летней давности
ЧИТА, 14 сен - РИА Новости.
Следователи совместно с полицией задержали четверых жителей Забайкальского края
и жителя Кемерово
по подозрению в убийствах и разбоях с 2000 по 2007 годы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
"По данным следствия, обвиняемые, которые являлись членами организованной преступной группы, в период 2001-2007 годов совершили не менее 12 преступлений на территории нескольких районов Забайкалья, в том числе убийства семи человек и пять разбойных нападений. Жертвами убийств стали члены других криминальных групп, разбои обвиняемые совершали в отношении предпринимателей, у которых похищали ценные вещи: оружие, ювелирные изделия, деньги", - говорится в сообщении.
Уточняется, что преступления были выявлены в ходе совместной работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и оперативников 6 отдела управления уголовного розыска регионального УМВД. Все обвиняемые задержаны.
"В ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Показания обвиняемых проверяются на месте совершения преступлений. Изымаются следы преступлений, предметы, образцы веществ, имеющие значение для расследования дела", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе краевого УМВД уточнили, что преступления были совершены на территории Калганского, Краснокаменского и Борзинского районов
.
"Участники группировки использовали оружие и различные предметы в качестве оружия, связывали потерпевших, закрывали в погребах. Добычей налетчиков становились деньги, ювелирные украшения, ценные вещи. Некоторые потерпевшие, опасаясь расправы со стороны злоумышленников, не сообщали о нападениях в полицию", - отметили в ведомстве.