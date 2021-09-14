https://ria.ru/20210914/ubiystva-1750011993.html

В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности

В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности - РИА Новости, 14.09.2021

В Забайкалье задержали членов ОПГ за убийства четырнадцатилетней давности

Следователи совместно с полицией задержали четверых жителей Забайкальского края и жителя Кемерово по подозрению в убийствах и разбоях с 2000 по 2007 годы,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:20

2021-09-14T14:20

2021-09-14T14:20

происшествия

забайкальский край

борзинский район

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧИТА, 14 сен - РИА Новости. Следователи совместно с полицией задержали четверых жителей Забайкальского края и жителя Кемерово по подозрению в убийствах и разбоях с 2000 по 2007 годы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю."По данным следствия, обвиняемые, которые являлись членами организованной преступной группы, в период 2001-2007 годов совершили не менее 12 преступлений на территории нескольких районов Забайкалья, в том числе убийства семи человек и пять разбойных нападений. Жертвами убийств стали члены других криминальных групп, разбои обвиняемые совершали в отношении предпринимателей, у которых похищали ценные вещи: оружие, ювелирные изделия, деньги", - говорится в сообщении.Уточняется, что преступления были выявлены в ходе совместной работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и оперативников 6 отдела управления уголовного розыска регионального УМВД. Все обвиняемые задержаны."В ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Показания обвиняемых проверяются на месте совершения преступлений. Изымаются следы преступлений, предметы, образцы веществ, имеющие значение для расследования дела", - добавили в пресс-службе.В пресс-службе краевого УМВД уточнили, что преступления были совершены на территории Калганского, Краснокаменского и Борзинского районов."Участники группировки использовали оружие и различные предметы в качестве оружия, связывали потерпевших, закрывали в погребах. Добычей налетчиков становились деньги, ювелирные украшения, ценные вещи. Некоторые потерпевшие, опасаясь расправы со стороны злоумышленников, не сообщали о нападениях в полицию", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210727/banda-1743179577.html

https://ria.ru/20200817/1575891818.html

забайкальский край

борзинский район

кемерово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, забайкальский край, борзинский район, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), россия