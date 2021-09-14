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Суд оштрафовал Twitter за отказ удалить данные
Суд оштрафовал Twitter за отказ удалить данные - РИА Новости, 14.09.2021
Суд оштрафовал Twitter за отказ удалить данные
Мировой судья в Москве во вторник оштрафовал Twitter еще на 5 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:50
2021-09-14T13:50
2021-09-14T13:51
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мировой судья в Москве во вторник оштрафовал Twitter еще на 5 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."По двум протоколам назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.
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13:50 14.09.2021 (обновлено: 13:51 14.09.2021)
Суд оштрафовал Twitter за отказ удалить данные
Суд оштрафовал Twitter на пять миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию