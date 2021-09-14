https://ria.ru/20210914/twitter-1750007614.html

Суд оштрафовал Twitter за отказ удалить данные

Суд оштрафовал Twitter за отказ удалить данные - РИА Новости, 14.09.2021

Суд оштрафовал Twitter за отказ удалить данные

Мировой судья в Москве во вторник оштрафовал Twitter еще на 5 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:50

2021-09-14T13:50

2021-09-14T13:51

twitter

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мировой судья в Москве во вторник оштрафовал Twitter еще на 5 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."По двум протоколам назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, москва, происшествия, россия