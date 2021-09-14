https://ria.ru/20210914/turtsiya-1749816247.html

Отели в Турции начали делать скидки вакцинированным туристам

Отели в Турции начали делать скидки вакцинированным туристам - РИА Новости, 14.09.2021

Отели в Турции начали делать скидки вакцинированным туристам

Полностью привитые или получившие один компонент вакцины туристы теперь могут получить скидку на проживание в турецких отелях, сообщает "Турпром". РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T07:45

2021-09-14T07:45

2021-09-14T07:45

туризм

вакцинация

турция

новости - туризм

средиземное море

черное море

туристы

эгейское море

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полностью привитые или получившие один компонент вакцины туристы теперь могут получить скидку на проживание в турецких отелях, сообщает "Турпром".Первыми дисконтную систему ввели гостиницы в Ризе — курортном городе на Черноморском побережье Турции. При предъявлении сертификата отдыхающие получают 10-процентную скидку на номера.Уточняется, что пока акционная программа пользуется спросом в основном среди местных жителей. Черноморское побережье Турции для иностранных туристов остается менее востребованным, чем курорты на Средиземном и Эгейском морях.С помощью скидочной программы отельеры хотят привлечь больше гостей в уходящем сезоне и помочь государству поддерживать темпы вакцинации на высоком уровне.

https://ria.ru/20210913/strana-1749807174.html

турция

средиземное море

черное море

эгейское море

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