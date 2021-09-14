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Отели в Турции начали делать скидки вакцинированным туристам
Отели в Турции начали делать скидки вакцинированным туристам - РИА Новости, 14.09.2021
Отели в Турции начали делать скидки вакцинированным туристам
Полностью привитые или получившие один компонент вакцины туристы теперь могут получить скидку на проживание в турецких отелях, сообщает "Турпром". РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T07:45
2021-09-14T07:45
2021-09-14T07:45
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полностью привитые или получившие один компонент вакцины туристы теперь могут получить скидку на проживание в турецких отелях, сообщает "Турпром".Первыми дисконтную систему ввели гостиницы в Ризе — курортном городе на Черноморском побережье Турции. При предъявлении сертификата отдыхающие получают 10-процентную скидку на номера.Уточняется, что пока акционная программа пользуется спросом в основном среди местных жителей. Черноморское побережье Турции для иностранных туристов остается менее востребованным, чем курорты на Средиземном и Эгейском морях.С помощью скидочной программы отельеры хотят привлечь больше гостей в уходящем сезоне и помочь государству поддерживать темпы вакцинации на высоком уровне.
https://ria.ru/20210913/strana-1749807174.html
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вакцинация, турция, новости - туризм, средиземное море, черное море, туристы, эгейское море, отели, коронавирус covid-19, скидки