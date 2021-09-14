https://ria.ru/20210914/tovarooborot-1749943363.html

Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза

Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза - РИА Новости, 14.09.2021

Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза

За первое полугодие 2021 года объем товарооборота между Россией и Сирией увеличился в 3,5 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T07:31

2021-09-14T07:31

2021-09-14T07:35

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За первое полугодие 2021 года объем товарооборота между Россией и Сирией увеличился в 3,5 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.Встреча Путина и Асада прошла в Кремле.

https://ria.ru/20210914/sanktsii-1749942193.html

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россия

москва

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в мире, сирия, владимир путин, башар асад, россия, москва