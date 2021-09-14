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Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза
Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза - РИА Новости, 14.09.2021
Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза
За первое полугодие 2021 года объем товарооборота между Россией и Сирией увеличился в 3,5 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T07:31
2021-09-14T07:31
2021-09-14T07:35
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За первое полугодие 2021 года объем товарооборота между Россией и Сирией увеличился в 3,5 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.Встреча Путина и Асада прошла в Кремле.
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в мире, сирия, владимир путин, башар асад, россия, москва
07:31 14.09.2021 (обновлено: 07:35 14.09.2021)
Путин заявил о росте товарооборота с Сирией в три с половиной раза
Путин на встрече с Асадом: товарооборот России и Сирии увеличился в три с половиной раза