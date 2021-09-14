https://ria.ru/20210914/telegin-1750019350.html

Первая жена Телегина рассказала о поддержке Пелагеи

Первая жена Телегина рассказала о поддержке Пелагеи - РИА Новости, 14.09.2021

Первая жена Телегина рассказала о поддержке Пелагеи

Первая жена хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур рассказала в интервью StarHit о поддержке Пелагеи. Ранее считалось, что именно певица стала разлучницей пары. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:05

2021-09-14T15:05

2021-09-14T15:05

шоубиз

дети

пелагея

иван телегин

знаменитости

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первая жена хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур рассказала в интервью StarHit о поддержке Пелагеи. Ранее считалось, что именно певица стала разлучницей пары.У Ивана с Евгенией есть общий сын Марк. Поначалу Ноур поставила прочерк в графе "отцовство", однако затем передумала и решила взыскать с отца алименты.Она отметила, что в самые тяжелые моменты ее с сыном поддерживала Пелагея. У звезды с Телегиным также есть общая дочь Таисия.В конце августа стало известно, что хоккеист все же признал себя отцом Марка. С Пелагеей у него продолжаются тяжбы по вопросам раздела имущества.

https://ria.ru/20210830/telegin-1747858795.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, пелагея, иван телегин, знаменитости