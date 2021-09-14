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Шоубиз
https://ria.ru/20210914/telegin-1750019350.html
Первая жена Телегина рассказала о поддержке Пелагеи
Первая жена Телегина рассказала о поддержке Пелагеи - РИА Новости, 14.09.2021
Первая жена Телегина рассказала о поддержке Пелагеи
Первая жена хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур рассказала в интервью StarHit о поддержке Пелагеи. Ранее считалось, что именно певица стала разлучницей пары. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:05
2021-09-14T15:05
шоубиз
дети
пелагея
иван телегин
знаменитости
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первая жена хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур рассказала в интервью StarHit о поддержке Пелагеи. Ранее считалось, что именно певица стала разлучницей пары.У Ивана с Евгенией есть общий сын Марк. Поначалу Ноур поставила прочерк в графе "отцовство", однако затем передумала и решила взыскать с отца алименты.Она отметила, что в самые тяжелые моменты ее с сыном поддерживала Пелагея. У звезды с Телегиным также есть общая дочь Таисия.В конце августа стало известно, что хоккеист все же признал себя отцом Марка. С Пелагеей у него продолжаются тяжбы по вопросам раздела имущества.
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дети, пелагея, иван телегин, знаменитости
15:05 14.09.2021
 

Первая жена Телегина рассказала о поддержке Пелагеи

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первая жена хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур рассказала в интервью StarHit о поддержке Пелагеи. Ранее считалось, что именно певица стала разлучницей пары.
У Ивана с Евгенией есть общий сын Марк. Поначалу Ноур поставила прочерк в графе "отцовство", однако затем передумала и решила взыскать с отца алименты.

"У нас с Иваном было заключено соглашение: все эти годы он его исправно выполнял, но с прошлого лета начались проблемы – стал нарушать договоренности. А как только узнал, что началось судопроизводство по официальному установлению отцовства, вообще перестал их выполнять, просто перестал реагировать на нас", – пожаловалась Евгения.

Она отметила, что в самые тяжелые моменты ее с сыном поддерживала Пелагея. У звезды с Телегиным также есть общая дочь Таисия.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПелагея и Иван Телегин
Пелагея и Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пелагея и Иван Телегин

"Единственный человек, кто помог в сложившейся ситуации, — это Пелагея. Она помогала мне и раньше, и продолжает помогать. Я даже не просила, это ее инициатива: как только она узнала, что мы с Марком оказались в таких обстоятельствах", – добавила Евгения.

В конце августа стало известно, что хоккеист все же признал себя отцом Марка. С Пелагеей у него продолжаются тяжбы по вопросам раздела имущества.
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