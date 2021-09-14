Первая жена Телегина рассказала о поддержке Пелагеи
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первая жена хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур рассказала в интервью StarHit о поддержке Пелагеи. Ранее считалось, что именно певица стала разлучницей пары.
У Ивана с Евгенией есть общий сын Марк. Поначалу Ноур поставила прочерк в графе "отцовство", однако затем передумала и решила взыскать с отца алименты.
"У нас с Иваном было заключено соглашение: все эти годы он его исправно выполнял, но с прошлого лета начались проблемы – стал нарушать договоренности. А как только узнал, что началось судопроизводство по официальному установлению отцовства, вообще перестал их выполнять, просто перестал реагировать на нас", – пожаловалась Евгения.
Она отметила, что в самые тяжелые моменты ее с сыном поддерживала Пелагея. У звезды с Телегиным также есть общая дочь Таисия.
Пелагея и Иван Телегин
"Единственный человек, кто помог в сложившейся ситуации, — это Пелагея. Она помогала мне и раньше, и продолжает помогать. Я даже не просила, это ее инициатива: как только она узнала, что мы с Марком оказались в таких обстоятельствах", – добавила Евгения.
В конце августа стало известно, что хоккеист все же признал себя отцом Марка. С Пелагеей у него продолжаются тяжбы по вопросам раздела имущества.
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