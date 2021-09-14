https://ria.ru/20210914/ssha-1750065012.html

В США полицейским запретили применять удушающие приемы

В США полицейским запретили применять удушающие приемы - РИА Новости, 14.09.2021

В США полицейским запретили применять удушающие приемы

Минюст США объявил во вторник запрет на применение правоохранительными органами удушающих приемов без должных оснований и ограничил возможность полиции... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:53

2021-09-14T18:53

2021-09-14T19:33

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Минюст США объявил во вторник запрет на применение правоохранительными органами удушающих приемов без должных оснований и ограничил возможность полиции проводить рейды без предварительного предупреждения."Министерство юстиции сегодня объявило касающиеся всей структуры правоохранительных органов правила, которые запрещают применение "удушающего захвата сзади" и "сжимания сонной артерии", за исключением случаев, когда применение смертельной силы допустимо, и ограничивают поводы для федеральных правоохранительных органов проводить рейды без предупреждения", - говорится в заявлении ведомства.Исключение для применения удушающего приема может быть сделано лишь в случае, если "у офицера полиции есть обоснованное предположение, что задерживаемое лицо представляет непосредственную угрозу смерти или ранения полицейского или другого лица", отмечается в сообщении.Попадающие под запрет приемы - удушающий захват рукой сзади, когда офицер полиции сжимает шею задерживаемого своим предплечьем, и захват, когда шея оказывается зажата в локтевом суставе и давление осуществляется с двух сторон с целью перекрытия сонной артерии и потери сознания удерживаемым."Построение доверия и уверенности между полицией и общественностью, которой мы служим, является ключевым аспектом миссии министерства юстиции", - заявил в связи с введением запрета генпрокурор США Меррик Гарланд.В минюсте отмечают, что решение о запрете было принято по итогам проведенного ведомством совместного с другими структурами правоохранительных органов анализа. Поводом к началу такого расследования стал ряд нашумевших инцидентов, когда удушающие приемы полицейских приводили к гибели задерживаемых. Самыми громкими из них стали смерти афроамериканцев Эрика Гарнера в Нью-Йорке и Джорджа Флойда в Миннеаполисе.Гарнер умер в 2014 году в ходе задержания по подозрению в подпольной продаже сигарет, Флойд - по подозрению в попытке расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой купюрой летом 2020-го. Оба мужчины крупного телосложения в ходе ареста повторяли фразу "Я не могу дышать", но полицейские продолжали применение удушающих приемов. В случае убийства Гарнера полицейский избежал суда и был уволен из полиции лишь пять лет спустя после убийства. Полицейского, задушившего Флойда, приговорили к 22,5 года тюрьмы. Фраза "Я не могу дышать" впоследствии стала лозунгов многочисленных протестов, последовавших за их гибелью.

https://ria.ru/20210422/floyd-1729346303.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город)