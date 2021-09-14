https://ria.ru/20210914/sryv-1749964707.html

ЛНР обвинила Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы

ЛНР обвинила Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы - РИА Новости, 14.09.2021

ЛНР обвинила Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы

Представители Киева сорвали заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:00

2021-09-14T11:00

2021-09-14T11:00

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киев

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Представители Киева сорвали заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу началось во вторник в режиме видеоконференции."Украина сорвала уже второе заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам. Для блокирования работы подгруппы, как и на прошлом заседании, украинская сторона использовала процессуальный вопрос", - говорится в сообщении Ковшарь, опубликованном в Telegram-канале делегации.По ее словам, истинная причина срыва заседания - "нежелание и неспособность Украины выполнять свои обязательства" по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, а также в подготовке новых этапов обменов."Кроме того, Украина заигралась с открытием двух новых пунктов пропуска на линии разграничения (КПП "Первомайск-Золотое" и КПП "Луганск-Счастье"). Они давно пытаются декларировать их как открытые, хотя на самом деле отказываются не только согласовать все технические параметры их работы, но и предоставить круглосуточные бессрочные гарантии безопасности", - говорится в сообщении Ковшарь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/lnr-1749572292.html

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украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр