ЛНР обвинила Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы
Пресс-секретарь делегации ЛНР Ковшарь: Киев сорвал заседание гуманитарной подгруппы
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Представители Киева сорвали заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
Заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу началось во вторник в режиме видеоконференции.
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"Украина сорвала уже второе заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам. Для блокирования работы подгруппы, как и на прошлом заседании, украинская сторона использовала процессуальный вопрос", - говорится в сообщении Ковшарь, опубликованном в Telegram-канале делегации.
По ее словам, истинная причина срыва заседания - "нежелание и неспособность Украины выполнять свои обязательства" по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, а также в подготовке новых этапов обменов.
"Кроме того, Украина заигралась с открытием двух новых пунктов пропуска на линии разграничения (КПП "Первомайск-Золотое" и КПП "Луганск-Счастье"). Они давно пытаются декларировать их как открытые, хотя на самом деле отказываются не только согласовать все технические параметры их работы, но и предоставить круглосуточные бессрочные гарантии безопасности", - говорится в сообщении Ковшарь.
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