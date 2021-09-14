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https://ria.ru/20210914/soveschanie-1749993290.html
В Кремле назвали темы совещания Путина с правительством и ЕР
В Кремле назвали темы совещания Путина с правительством и ЕР - РИА Новости, 14.09.2021
В Кремле назвали темы совещания Путина с правительством и ЕР
Президент РФ Владимир Путин заслушает на совещании во вторник доклады о выплатах семьям с детьми, беременным, пенсионерам, о бесплатной газификации, капитальном РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:52
2021-09-14T12:53
политика
владимир путин
андрей турчак
александр козлов (глава минприроды)
единая россия
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заслушает на совещании во вторник доклады о выплатах семьям с детьми, беременным, пенсионерам, о бесплатной газификации, капитальном ремонте школ, изменении порядка техосмотра, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, во вторник у президента запланировано крупное и содержательное совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия"."Выступит сам Путин и затем будут доклады по конкретным темам. (Вице-премьер) Татьяна Голикова расскажет о мерах социальной поддержки населения, это выплаты семьям с детьми, беременным женщинам, пенсионерам, и о иных вопросах, связанных с социальными аспектами", - рассказал Песков.Доклад министра обороны Сергея Шойгу будет посвящен выплатам военным пенсионерам, военнослужащим и курсантам. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова расскажет о комплексной поддержке семей с детьми, руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева - о программе капитального ремонта школ, главврач больницы в Коммунарке, который вошел в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России", Денис Проценко - о программе медицинской реабилитации перенесших коронавирус.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании расскажет об инфраструктурном развитии регионов, привидении в нормальное состояние дорожной сети, программе по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, вице-премьер Александр Новак - о бесплатной газификации домашних хозяйств. Вице-премьер Дмитрий Григоренко расскажет об изменении порядка техосмотра и введении моратория на осуществление плановых контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства в 2022 году, глава Минприроды Александр Козлов - об увеличении расходов на охрану лесов от пожаров.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко расскажет о расширении функционала отделений почты в сельской местности и труднодоступных местностях, а также о поддержке IT-отрасли, министр культуры Ольга Любимова - о модернизации организаций культуры и о "Пушкинской карте", депутат Андрей Макаров - о работе Госдумы над нулевым чтением проекта федерального бюджета, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак - о программе партии. Песков также допустил, что на совещании может выступить председатель правительства Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20210914/soveschanie-1749990791.html
https://ria.ru/20210914/tekhosmotr-1749972211.html
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политика, владимир путин, андрей турчак, александр козлов (глава минприроды), единая россия, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общероссийский народный фронт, коммунарка (москва), анна кузнецова, россия
12:52 14.09.2021 (обновлено: 12:53 14.09.2021)
 
В Кремле назвали темы совещания Путина с правительством и ЕР

Пресс-секретарь президента Песков: Путину доложат о поддержке семей с детьми и газификации

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заслушает на совещании во вторник доклады о выплатах семьям с детьми, беременным, пенсионерам, о бесплатной газификации, капитальном ремонте школ, изменении порядка техосмотра, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, во вторник у президента запланировано крупное и содержательное совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 12:39
В Кремле объяснили необходимость совещания Путина с правительством и ЕР
"Выступит сам Путин и затем будут доклады по конкретным темам. (Вице-премьер) Татьяна Голикова расскажет о мерах социальной поддержки населения, это выплаты семьям с детьми, беременным женщинам, пенсионерам, и о иных вопросах, связанных с социальными аспектами", - рассказал Песков.
Доклад министра обороны Сергея Шойгу будет посвящен выплатам военным пенсионерам, военнослужащим и курсантам. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова расскажет о комплексной поддержке семей с детьми, руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева - о программе капитального ремонта школ, главврач больницы в Коммунарке, который вошел в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России", Денис Проценко - о программе медицинской реабилитации перенесших коронавирус.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 11:30
"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании расскажет об инфраструктурном развитии регионов, привидении в нормальное состояние дорожной сети, программе по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, вице-премьер Александр Новак - о бесплатной газификации домашних хозяйств. Вице-премьер Дмитрий Григоренко расскажет об изменении порядка техосмотра и введении моратория на осуществление плановых контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства в 2022 году, глава Минприроды Александр Козлов - об увеличении расходов на охрану лесов от пожаров.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко расскажет о расширении функционала отделений почты в сельской местности и труднодоступных местностях, а также о поддержке IT-отрасли, министр культуры Ольга Любимова - о модернизации организаций культуры и о "Пушкинской карте", депутат Андрей Макаров - о работе Госдумы над нулевым чтением проекта федерального бюджета, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак - о программе партии. Песков также допустил, что на совещании может выступить председатель правительства Михаил Мишустин.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 11:49
В ЕР отметили необходимость нового стандарта первичной медпомощи
 
ПолитикаВладимир ПутинАндрей ТурчакАлександр Козлов (глава Минприроды)Единая РоссияГосдума РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общероссийский народный фронтКоммунарка (Москва)Анна КузнецоваРоссия
 
 
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