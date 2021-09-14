https://ria.ru/20210914/soveschanie-1749993290.html

В Кремле назвали темы совещания Путина с правительством и ЕР

В Кремле назвали темы совещания Путина с правительством и ЕР - РИА Новости, 14.09.2021

В Кремле назвали темы совещания Путина с правительством и ЕР

Президент РФ Владимир Путин заслушает на совещании во вторник доклады о выплатах семьям с детьми, беременным, пенсионерам, о бесплатной газификации, капитальном РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:52

2021-09-14T12:52

2021-09-14T12:53

политика

владимир путин

андрей турчак

александр козлов (глава минприроды)

единая россия

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заслушает на совещании во вторник доклады о выплатах семьям с детьми, беременным, пенсионерам, о бесплатной газификации, капитальном ремонте школ, изменении порядка техосмотра, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, во вторник у президента запланировано крупное и содержательное совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия"."Выступит сам Путин и затем будут доклады по конкретным темам. (Вице-премьер) Татьяна Голикова расскажет о мерах социальной поддержки населения, это выплаты семьям с детьми, беременным женщинам, пенсионерам, и о иных вопросах, связанных с социальными аспектами", - рассказал Песков.Доклад министра обороны Сергея Шойгу будет посвящен выплатам военным пенсионерам, военнослужащим и курсантам. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова расскажет о комплексной поддержке семей с детьми, руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева - о программе капитального ремонта школ, главврач больницы в Коммунарке, который вошел в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России", Денис Проценко - о программе медицинской реабилитации перенесших коронавирус.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании расскажет об инфраструктурном развитии регионов, привидении в нормальное состояние дорожной сети, программе по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, вице-премьер Александр Новак - о бесплатной газификации домашних хозяйств. Вице-премьер Дмитрий Григоренко расскажет об изменении порядка техосмотра и введении моратория на осуществление плановых контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства в 2022 году, глава Минприроды Александр Козлов - об увеличении расходов на охрану лесов от пожаров.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко расскажет о расширении функционала отделений почты в сельской местности и труднодоступных местностях, а также о поддержке IT-отрасли, министр культуры Ольга Любимова - о модернизации организаций культуры и о "Пушкинской карте", депутат Андрей Макаров - о работе Госдумы над нулевым чтением проекта федерального бюджета, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак - о программе партии. Песков также допустил, что на совещании может выступить председатель правительства Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210914/soveschanie-1749990791.html

https://ria.ru/20210914/tekhosmotr-1749972211.html

https://ria.ru/20210827/medpomosch-1747482028.html

коммунарка (москва)

россия

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политика, владимир путин, андрей турчак, александр козлов (глава минприроды), единая россия, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общероссийский народный фронт, коммунарка (москва), анна кузнецова, россия