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В Кремле объяснили необходимость совещания Путина с правительством и ЕР
В Кремле объяснили необходимость совещания Путина с правительством и ЕР - РИА Новости, 14.09.2021
В Кремле объяснили необходимость совещания Путина с правительством и ЕР
Необходимость проведения совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином и руководством "Единой России" обусловлена тем, что партия является инициатором... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:39
2021-09-14T12:39
2021-09-14T12:39
политика
владимир путин
дмитрий песков
правительство рф
единая россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Необходимость проведения совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином и руководством "Единой России" обусловлена тем, что партия является инициатором очень многих решений, вплотную прорабатывала их с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."При необходимости (будут проводиться такие совещания). Дело в том, что партия является инициатором очень многих решений, вплотную прорабатывала это с кабинетом министров, поэтому возникла необходимость проведения именно такого мероприятия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему был выбран формат совещания с правительством и руководством ЕР, будет ли он постоянным.Путин 14 сентября проведет совещание с руководством "Единой России" и кабмином, на котором будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, правительство рф, единая россия, россия
В Кремле объяснили необходимость совещания Путина с правительством и ЕР
Пресс-секретарь президента Песков: ЕР прорабатывала многие решения вместе с правительством