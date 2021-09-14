https://ria.ru/20210914/soveschanie-1749990791.html

В Кремле объяснили необходимость совещания Путина с правительством и ЕР

В Кремле объяснили необходимость совещания Путина с правительством и ЕР - РИА Новости, 14.09.2021

В Кремле объяснили необходимость совещания Путина с правительством и ЕР

Необходимость проведения совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином и руководством "Единой России" обусловлена тем, что партия является инициатором... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:39

2021-09-14T12:39

2021-09-14T12:39

политика

владимир путин

дмитрий песков

правительство рф

единая россия

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Необходимость проведения совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином и руководством "Единой России" обусловлена тем, что партия является инициатором очень многих решений, вплотную прорабатывала их с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."При необходимости (будут проводиться такие совещания). Дело в том, что партия является инициатором очень многих решений, вплотную прорабатывала это с кабинетом министров, поэтому возникла необходимость проведения именно такого мероприятия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему был выбран формат совещания с правительством и руководством ЕР, будет ли он постоянным.Путин 14 сентября проведет совещание с руководством "Единой России" и кабмином, на котором будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20210914/tekhosmotr-1749972211.html

россия

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политика, владимир путин, дмитрий песков, правительство рф, единая россия, россия