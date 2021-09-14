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В СК рассказали о мужчине, похитившего девочку в Ленинградской области
В СК рассказали о мужчине, похитившего девочку в Ленинградской области - РИА Новости, 14.09.2021
В СК рассказали о мужчине, похитившего девочку в Ленинградской области
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к аналогичным преступлениям мужчину, в квартире которого нашли пропавшую в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T22:18
2021-09-14T22:18
2021-09-14T22:18
происшествия
ленинградская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к аналогичным преступлениям мужчину, в квартире которого нашли пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку, сообщается на сайте СК РФ.Девятого сентября в Следственное управление СК по Ленобласти поступило сообщение о пропаже 10-летней девочки из поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района, после школы она не вернулась домой. Следователи установили, что перед исчезновением девочка переписывалась с мужчиной из Санкт-Петербурга, он договорился с ней о встрече. Девочку нашли в его квартире. Несовершеннолетнюю передали родителям, а мужчину доставили в полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело за "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Подозреваемый задержан и заключен под стражу."Глава ведомства поручил собрать необходимый характеризующий личность подозреваемого материал и проверить его на причастность к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html
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происшествия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
В СК рассказали о мужчине, похитившего девочку в Ленинградской области
СК проверит похитившего девочку в Ленобласти на причастность к другим преступлениям