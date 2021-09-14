https://ria.ru/20210914/sk-1750083749.html

В СК рассказали о мужчине, похитившего девочку в Ленинградской области

В СК рассказали о мужчине, похитившего девочку в Ленинградской области - РИА Новости, 14.09.2021

В СК рассказали о мужчине, похитившего девочку в Ленинградской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к аналогичным преступлениям мужчину, в квартире которого нашли пропавшую в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T22:18

2021-09-14T22:18

2021-09-14T22:18

происшествия

ленинградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к аналогичным преступлениям мужчину, в квартире которого нашли пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку, сообщается на сайте СК РФ.Девятого сентября в Следственное управление СК по Ленобласти поступило сообщение о пропаже 10-летней девочки из поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района, после школы она не вернулась домой. Следователи установили, что перед исчезновением девочка переписывалась с мужчиной из Санкт-Петербурга, он договорился с ней о встрече. Девочку нашли в его квартире. Несовершеннолетнюю передали родителям, а мужчину доставили в полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело за "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Подозреваемый задержан и заключен под стражу."Глава ведомства поручил собрать необходимый характеризующий личность подозреваемого материал и проверить его на причастность к совершению аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия