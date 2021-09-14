Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/shutka-1749936513.html
Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко - РИА Новости, 14.09.2021
Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал в Telegram "удачным троллингом" президента Украины Владимира Зеленского пост бывшего премьера страны Николая... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:21
2021-09-14T02:26
в мире
украина
белоруссия
николай азаров (политик)
владимир зеленский
алексей пушков
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Пушков рассказал, как Азаров затроллил сравнением с Лукашенко
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал в Telegram "удачным троллингом" президента Украины Владимира Зеленского пост бывшего премьера страны Николая Азарова со сравнением цен на газ на Украине и в Белоруссии.Экс-глава правительства разместил в Twitter фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, снабдив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно."И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!" — написал Азаров.Пушков репостнул запись Азарова, добавив, что слова бывшего премьера попали в цель.Пушков выразил мнение, что шутку бывшего главы правительства должны оценить "если не в администрации президента Украины, то в "Квартале-95".
https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_f0a3b3a5c1184096bd2739fa5062327a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, белоруссия, николай азаров (политик), владимир зеленский, алексей пушков, александр лукашенко, россия
02:21 14.09.2021 (обновлено: 02:26 14.09.2021)
 
Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко

Сенатор Совфеда Пушков: Азаров удачно затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал в Telegram "удачным троллингом" президента Украины Владимира Зеленского пост бывшего премьера страны Николая Азарова со сравнением цен на газ на Украине и в Белоруссии.
Экс-глава правительства разместил в Twitter фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, снабдив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно.
"И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!" — написал Азаров.
Пушков репостнул запись Азарова, добавив, что слова бывшего премьера попали в цель.
"Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова", — отметил политик.
Пушков выразил мнение, что шутку бывшего главы правительства должны оценить "если не в администрации президента Украины, то в "Квартале-95".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 04:17
"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
 
В миреУкраинаБелоруссияНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийАлексей ПушковАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
Лента новостейМолния