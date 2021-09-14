https://ria.ru/20210914/shutka-1749936513.html
Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко - РИА Новости, 14.09.2021
Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал в Telegram "удачным троллингом" президента Украины Владимира Зеленского пост бывшего премьера страны Николая... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:21
2021-09-14T02:21
2021-09-14T02:26
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николай азаров (политик)
владимир зеленский
алексей пушков
александр лукашенко
россия
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Пушков рассказал, как Азаров затроллил сравнением с Лукашенко
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал в Telegram "удачным троллингом" президента Украины Владимира Зеленского пост бывшего премьера страны Николая Азарова со сравнением цен на газ на Украине и в Белоруссии.Экс-глава правительства разместил в Twitter фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, снабдив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно."И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!" — написал Азаров.Пушков репостнул запись Азарова, добавив, что слова бывшего премьера попали в цель.Пушков выразил мнение, что шутку бывшего главы правительства должны оценить "если не в администрации президента Украины, то в "Квартале-95".
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в мире, украина, белоруссия, николай азаров (политик), владимир зеленский, алексей пушков, александр лукашенко, россия
02:21 14.09.2021 (обновлено: 02:26 14.09.2021)
Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
Сенатор Совфеда Пушков: Азаров удачно затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко