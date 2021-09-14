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В Казахстане ответили на критику сотрудничества со Сбербанком
В Казахстане ответили на критику сотрудничества со Сбербанком - РИА Новости, 14.09.2021
В Казахстане ответили на критику сотрудничества со Сбербанком
Заключение меморандума со Сбербанком о сотрудничестве в сфере цифровизации госуслуг Казахстана не означает передачу российской компании "электронного... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:12
2021-09-14T10:12
экономика
казахстан
герман греф
сбербанк россии
аскар мамин
россия
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АЛМА-АТА, 14 сен - РИА Новости. Заключение меморандума со Сбербанком о сотрудничестве в сфере цифровизации госуслуг Казахстана не означает передачу российской компании "электронного правительства" республики и персональных данных казахстанцев, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф 3 сентября подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана и переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data driven government. В рамках проекта Сбер поставит Казахстану необходимое ПО для цифровизации госуслуг. В казахстанском обществе неоднозначно восприняли подписание меморандума. Некоторые граждане высказывают опасения, что зарубежная компания может получить доступ к конфиденциальным данным казахстанцев."Хотел бы развеять мифы, которые появились из-за информационного вакуума и некорректного толкования той информации, которая была озвучена ранее. Мы не отдадим Егов (eGov.kz, портал электронного правительства - ред. ) РФ! Лозунги типа "все данные казахстанцев будут доступны РФ" неуместны!" - написал министр на своей странице в Facebook.Мусин отметил, что в Казахстане очень много компаний со времени обретения независимости работают на зарубежном оборудовании. "Но это не говорит, что все страны-производители этих решений могут получить данные о нас... eGov — это всего лишь "витрина", которая имеет соединение через шину со всеми госбазами. Никто никому никогда не даст доступ в эти базы/системы!" - подчеркнул он.Касаясь вопросов информационной безопасности, Мусин заверил, что Сбербанк "даст все доступы, покажет исходные коды всех компонентов, разместит все на серверах в Казахстане".
https://ria.ru/20210903/alyans-1748461026.html
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экономика, казахстан, герман греф, сбербанк россии, аскар мамин, россия
10:12 14.09.2021
 
В Казахстане ответили на критику сотрудничества со Сбербанком

Министр цифрового развития Казахстана: Сбербанк покажет исходные коды всех компонентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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АЛМА-АТА, 14 сен - РИА Новости. Заключение меморандума со Сбербанком о сотрудничестве в сфере цифровизации госуслуг Казахстана не означает передачу российской компании "электронного правительства" республики и персональных данных казахстанцев, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф 3 сентября подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана и переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data driven government. В рамках проекта Сбер поставит Казахстану необходимое ПО для цифровизации госуслуг. В казахстанском обществе неоднозначно восприняли подписание меморандума. Некоторые граждане высказывают опасения, что зарубежная компания может получить доступ к конфиденциальным данным казахстанцев.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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"Хотел бы развеять мифы, которые появились из-за информационного вакуума и некорректного толкования той информации, которая была озвучена ранее. Мы не отдадим Егов (eGov.kz, портал электронного правительства - ред. ) РФ! Лозунги типа "все данные казахстанцев будут доступны РФ" неуместны!" - написал министр на своей странице в Facebook.
Мусин отметил, что в Казахстане очень много компаний со времени обретения независимости работают на зарубежном оборудовании. "Но это не говорит, что все страны-производители этих решений могут получить данные о нас... eGov — это всего лишь "витрина", которая имеет соединение через шину со всеми госбазами. Никто никому никогда не даст доступ в эти базы/системы!" - подчеркнул он.
Касаясь вопросов информационной безопасности, Мусин заверил, что Сбербанк "даст все доступы, покажет исходные коды всех компонентов, разместит все на серверах в Казахстане".
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ЭкономикаКазахстанГерман ГрефСбербанк РоссииАскар МаминРоссия
 
 
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