https://ria.ru/20210914/rubl-1750010316.html

Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом Гагарина

Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом Гагарина - РИА Новости, 14.09.2021

Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом Гагарина

Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом в космос Юрия Гагарина, высказав мнение, что это нужно было сделать еще... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:09

2021-09-14T14:09

2021-09-14T14:09

экономика

технологии

олег дерипаска

юрий гагарин (космонавт)

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом в космос Юрия Гагарина, высказав мнение, что это нужно было сделать еще два года назад.Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, сейчас идет ее разработка. По итогам пилотного проекта будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

https://ria.ru/20201228/tsentrobank-1591238931.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, олег дерипаска, юрий гагарин (космонавт), центральный банк рф (цб рф), россия