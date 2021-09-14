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Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом Гагарина
Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом Гагарина - РИА Новости, 14.09.2021
Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом Гагарина
Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом в космос Юрия Гагарина, высказав мнение, что это нужно было сделать еще... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:09
2021-09-14T14:09
экономика
технологии
олег дерипаска
юрий гагарин (космонавт)
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом в космос Юрия Гагарина, высказав мнение, что это нужно было сделать еще два года назад.Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, сейчас идет ее разработка. По итогам пилотного проекта будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля.
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экономика, технологии, олег дерипаска, юрий гагарин (космонавт), центральный банк рф (цб рф), россия
14:09 14.09.2021
 
Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом Гагарина

Дерипаска: запуск цифрового рубля сейчас важнее, чем полет Гагарина в космос в 1961 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полетом в космос Юрия Гагарина, высказав мнение, что это нужно было сделать еще два года назад.
"Он нужен был еще два года назад… а в следующем году, после запуска цифрового юаня, уже просто позорно будет не запустить. Это для нашей страны сейчас важнее, чем полет Гагарина в Космос в 61-м!" - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.
Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, сейчас идет ее разработка. По итогам пилотного проекта будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля.
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ЭкономикаТехнологииОлег ДерипаскаЮрий Гагарин (космонавт)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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