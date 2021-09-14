https://ria.ru/20210914/putin-1749987876.html
Песков рассказал, почему Путин ушел на самоизоляцию
Песков рассказал, почему Путин ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 14.09.2021
Песков рассказал, почему Путин ушел на самоизоляцию
В окружении президента РФ Владимира Путина коронавирусом заболели несколько человек, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:27
2021-09-14T12:27
2021-09-14T12:31
распространение коронавируса
москва
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В окружении президента РФ Владимира Путина коронавирусом заболели несколько человек, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html
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москва, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:27 14.09.2021 (обновлено: 12:31 14.09.2021)
Песков рассказал, почему Путин ушел на самоизоляцию
Песков: в окружении Путина несколько человек заразились коронавирусом