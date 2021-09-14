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Программу "Земский доктор" в Приморье расширят за счет бюджета края
Программу "Земский доктор" в Приморье расширят за счет бюджета края - РИА Новости, 14.09.2021
Программу "Земский доктор" в Приморье расширят за счет бюджета края
Власти Приморья прорабатывают увеличение числа квот по программе "Земский доктор" за счет средств краевого бюджета, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T03:41
2021-09-14T03:41
общество
уссурийск
приморский край
владивосток
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Власти Приморья прорабатывают увеличение числа квот по программе "Земский доктор" за счет средств краевого бюджета, сообщает региональное правительство.Эта тема обсуждалась во время встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с жителями Лесозаводского городского округа. Те сообщили, что медицина в Лесозаводске пока остается на низком уровне, в том числе в городе нет МРТ, люди вынуждены ездить на обследования в Спасск-Дальний (примерно в 130 километрах) и Владивосток (примерно в 345 километрах)."Мы добавим количество квот за счет краевых средств. Это позволит выплатить врачам отдаленных и северных территорий 2 миллиона рублей при трудоустройстве. Дополнительные меры поддержки будут работать для всех районов, кроме крупных городов: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.Кроме того, рассматривается вопрос доплаты врачам первичного звена, участковым терапевтам – до 30 тысяч рублей, возможность предоставления им арендного жилья.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
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общество, уссурийск, приморский край, владивосток, олег кожемяко
03:41 14.09.2021
 
Программу "Земский доктор" в Приморье расширят за счет бюджета края

Власти Приморья планируют расширить программу "Земский доктор" за счет бюджета края

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Власти Приморья прорабатывают увеличение числа квот по программе "Земский доктор" за счет средств краевого бюджета, сообщает региональное правительство.
Эта тема обсуждалась во время встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с жителями Лесозаводского городского округа. Те сообщили, что медицина в Лесозаводске пока остается на низком уровне, в том числе в городе нет МРТ, люди вынуждены ездить на обследования в Спасск-Дальний (примерно в 130 километрах) и Владивосток (примерно в 345 километрах).

"Олег Кожемяко подчеркнул, что с каждым годом объем средств на здравоохранение увеличивается. В Приморском крае будут дополнительно построены 13 поликлиник, закупается санитарный транспорт, оборудование. Также прорабатывается вопрос об увеличении квот по программе "Земский доктор". Дополнительные меры поддержки будут предусмотрены для врачей на отдаленных и северных территориях", - говорится в сообщении.

"Мы добавим количество квот за счет краевых средств. Это позволит выплатить врачам отдаленных и северных территорий 2 миллиона рублей при трудоустройстве. Дополнительные меры поддержки будут работать для всех районов, кроме крупных городов: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, рассматривается вопрос доплаты врачам первичного звена, участковым терапевтам – до 30 тысяч рублей, возможность предоставления им арендного жилья.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
Операционная - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 08:22
В Приморье прошли первые две операции по трансплантации почек
 
ОбществоУссурийскПриморский крайВладивостокОлег Кожемяко
 
 
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