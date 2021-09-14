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Программу "Земский доктор" в Приморье расширят за счет бюджета края

Программу "Земский доктор" в Приморье расширят за счет бюджета края - РИА Новости, 14.09.2021

Программу "Земский доктор" в Приморье расширят за счет бюджета края

Власти Приморья прорабатывают увеличение числа квот по программе "Земский доктор" за счет средств краевого бюджета, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T03:41

2021-09-14T03:41

2021-09-14T03:41

общество

уссурийск

приморский край

владивосток

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Власти Приморья прорабатывают увеличение числа квот по программе "Земский доктор" за счет средств краевого бюджета, сообщает региональное правительство.Эта тема обсуждалась во время встречи губернатора Приморского края Олега Кожемяко с жителями Лесозаводского городского округа. Те сообщили, что медицина в Лесозаводске пока остается на низком уровне, в том числе в городе нет МРТ, люди вынуждены ездить на обследования в Спасск-Дальний (примерно в 130 километрах) и Владивосток (примерно в 345 километрах)."Мы добавим количество квот за счет краевых средств. Это позволит выплатить врачам отдаленных и северных территорий 2 миллиона рублей при трудоустройстве. Дополнительные меры поддержки будут работать для всех районов, кроме крупных городов: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.Кроме того, рассматривается вопрос доплаты врачам первичного звена, участковым терапевтам – до 30 тысяч рублей, возможность предоставления им арендного жилья.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.

https://ria.ru/20210826/transplantatsiya-1747285868.html

уссурийск

приморский край

владивосток

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общество, уссурийск, приморский край, владивосток, олег кожемяко