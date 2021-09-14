https://ria.ru/20210914/podrostki-1750048496.html

СМИ: Facebook преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков

СМИ: Facebook преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков - РИА Новости, 14.09.2021

СМИ: Facebook преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков

Исследования, которые последние три года проводит американская компания Facebook, показали, что принадлежащая ей соцсеть Instagram может оказывать негативное... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:21

2021-09-14T17:21

2021-09-14T17:31

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Исследования, которые последние три года проводит американская компания Facebook, показали, что принадлежащая ей соцсеть Instagram может оказывать негативное влияние на подростков, особенно девушек, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Facebook.По данным исследования 2019 года, тинейджеры обвинили Instagram в повышении уровня тревожности и депрессии. Данные 2020 года показали, что 32% девочек-подростков, которым не нравилось их тело, чувствовали себя еще хуже после просмотра ленты Instagram. "Тренд делится только лучшими моментами из жизни, принуждение к идеальному внешнему виду могут подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии", - говорится в исследовании.Как пишет газета, Facebook публично преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков. Издание напоминает, что в августе американские сенаторы призвали Facebook опубликовать результаты их исследований, на что получили шестистраничное письмо с "уклончивыми" ответами на вопросы.По словам главы Instagram Адама Моссери, влияние приложения на благополучие подростков "довольное незначительно".Как отмечает газета, ежедневно в США в соцсеть заходят 22 миллиона подростков, в то время как в Facebook - только 5 миллионов. Поэтому расширение базы молодых пользователей чрезвычайно важно для компании.Как рассказали газете бывшие сотрудники Instagram, уже с 2016 года руководство поставило задачу "победить в гонке за подростков" среди других приложений.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20210902/podrostki-1748273659.html

https://ria.ru/20210910/yaponiya-1749471576.html

https://ria.ru/20210904/pometka-1748705106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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