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https://ria.ru/20210914/podrostki-1750048496.html
СМИ: Facebook преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков
СМИ: Facebook преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков - РИА Новости, 14.09.2021
СМИ: Facebook преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков
Исследования, которые последние три года проводит американская компания Facebook, показали, что принадлежащая ей соцсеть Instagram может оказывать негативное... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:21
2021-09-14T17:31
в мире
общество
технологии
интернет
подростки
социальные сети
сша
калифорния
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Исследования, которые последние три года проводит американская компания Facebook, показали, что принадлежащая ей соцсеть Instagram может оказывать негативное влияние на подростков, особенно девушек, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Facebook.По данным исследования 2019 года, тинейджеры обвинили Instagram в повышении уровня тревожности и депрессии. Данные 2020 года показали, что 32% девочек-подростков, которым не нравилось их тело, чувствовали себя еще хуже после просмотра ленты Instagram. "Тренд делится только лучшими моментами из жизни, принуждение к идеальному внешнему виду могут подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии", - говорится в исследовании.Как пишет газета, Facebook публично преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков. Издание напоминает, что в августе американские сенаторы призвали Facebook опубликовать результаты их исследований, на что получили шестистраничное письмо с "уклончивыми" ответами на вопросы.По словам главы Instagram Адама Моссери, влияние приложения на благополучие подростков "довольное незначительно".Как отмечает газета, ежедневно в США в соцсеть заходят 22 миллиона подростков, в то время как в Facebook - только 5 миллионов. Поэтому расширение базы молодых пользователей чрезвычайно важно для компании.Как рассказали газете бывшие сотрудники Instagram, уже с 2016 года руководство поставило задачу "победить в гонке за подростков" среди других приложений.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20210902/podrostki-1748273659.html
https://ria.ru/20210910/yaponiya-1749471576.html
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в мире, общество, технологии, интернет, подростки, социальные сети, сша, калифорния, марк цукерберг, instagram, facebook
17:21 14.09.2021 (обновлено: 17:31 14.09.2021)
 
СМИ: Facebook преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков

WSJ: исследования Facebook показали, что Instagram может наносить вред девушкам-подросткам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Исследования, которые последние три года проводит американская компания Facebook, показали, что принадлежащая ей соцсеть Instagram может оказывать негативное влияние на подростков, особенно девушек, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Facebook.
По данным исследования 2019 года, тинейджеры обвинили Instagram в повышении уровня тревожности и депрессии. Данные 2020 года показали, что 32% девочек-подростков, которым не нравилось их тело, чувствовали себя еще хуже после просмотра ленты Instagram. "Тренд делится только лучшими моментами из жизни, принуждение к идеальному внешнему виду могут подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии", - говорится в исследовании.
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Как пишет газета, Facebook публично преуменьшает отрицательное влияние Instagram на подростков. Издание напоминает, что в августе американские сенаторы призвали Facebook опубликовать результаты их исследований, на что получили шестистраничное письмо с "уклончивыми" ответами на вопросы.
По словам главы Instagram Адама Моссери, влияние приложения на благополучие подростков "довольное незначительно".
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Как отмечает газета, ежедневно в США в соцсеть заходят 22 миллиона подростков, в то время как в Facebook - только 5 миллионов. Поэтому расширение базы молодых пользователей чрезвычайно важно для компании.
Как рассказали газете бывшие сотрудники Instagram, уже с 2016 года руководство поставило задачу "победить в гонке за подростков" среди других приложений.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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