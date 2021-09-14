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Водитель внедорожника объяснил, зачем ездил по пляжу во Владивостоке
Водитель внедорожника объяснил, зачем ездил по пляжу во Владивостоке - РИА Новости, 14.09.2021
Водитель внедорожника объяснил, зачем ездил по пляжу во Владивостоке
Водитель внедорожника, разъезжавшего по пляжу на мысе Вятлина во Владивостоке, на допросе рассказал, что забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии, и не... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:12
2021-09-14T15:13
происшествия
якутск
приморский край
владивосток
авто
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Водитель внедорожника, разъезжавшего по пляжу на мысе Вятлина во Владивостоке, на допросе рассказал, что забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии, и не знал, что там нельзя останавливать машину, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в соцсетях распространилось видео с разъезжающим по пляжу внедорожником. Как утверждают авторы ролика, пьяный водитель на Hummer передвигался по пляжу, где отдыхали люди, в том числе дети. На угрозы отдыхающих вызвать полицию, он внимания не обращал. В понедельник представитель УМВД России по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что полиция начала розыск водителя внедорожника.Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что мужчина во вторник сам пришёл в отделение госавтоинспекции. Гражданин сообщил, что "забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии, не зная о том, что там нельзя останавливать транспортное средство". Нарушителем оказался житель города Якутска 1978 года рождения. В Приморский край он приехал на отдых и живёт в настоящее время на берегу моря в палатке."Сотрудники полиции Владивостока привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
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якутск
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происшествия, якутск, приморский край, владивосток, авто, россия
15:12 14.09.2021 (обновлено: 15:13 14.09.2021)
 
Водитель внедорожника объяснил, зачем ездил по пляжу во Владивостоке

Водитель внедорожника заявил, что забуксовал, пытаясь выехать с пляжа во Владивостоке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Водитель внедорожника, разъезжавшего по пляжу на мысе Вятлина во Владивостоке, на допросе рассказал, что забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии, и не знал, что там нельзя останавливать машину, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее в соцсетях распространилось видео с разъезжающим по пляжу внедорожником. Как утверждают авторы ролика, пьяный водитель на Hummer передвигался по пляжу, где отдыхали люди, в том числе дети. На угрозы отдыхающих вызвать полицию, он внимания не обращал. В понедельник представитель УМВД России по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что полиция начала розыск водителя внедорожника.
Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что мужчина во вторник сам пришёл в отделение госавтоинспекции. Гражданин сообщил, что "забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии, не зная о том, что там нельзя останавливать транспортное средство". Нарушителем оказался житель города Якутска 1978 года рождения. В Приморский край он приехал на отдых и живёт в настоящее время на берегу моря в палатке.
"Сотрудники полиции Владивостока привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
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