https://ria.ru/20210914/plyazh-1750021575.html

Водитель внедорожника объяснил, зачем ездил по пляжу во Владивостоке

Водитель внедорожника объяснил, зачем ездил по пляжу во Владивостоке - РИА Новости, 14.09.2021

Водитель внедорожника объяснил, зачем ездил по пляжу во Владивостоке

Водитель внедорожника, разъезжавшего по пляжу на мысе Вятлина во Владивостоке, на допросе рассказал, что забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии, и не... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:12

2021-09-14T15:12

2021-09-14T15:13

происшествия

якутск

приморский край

владивосток

авто

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Водитель внедорожника, разъезжавшего по пляжу на мысе Вятлина во Владивостоке, на допросе рассказал, что забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии, и не знал, что там нельзя останавливать машину, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в соцсетях распространилось видео с разъезжающим по пляжу внедорожником. Как утверждают авторы ролика, пьяный водитель на Hummer передвигался по пляжу, где отдыхали люди, в том числе дети. На угрозы отдыхающих вызвать полицию, он внимания не обращал. В понедельник представитель УМВД России по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что полиция начала розыск водителя внедорожника.Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что мужчина во вторник сам пришёл в отделение госавтоинспекции. Гражданин сообщил, что "забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии, не зная о том, что там нельзя останавливать транспортное средство". Нарушителем оказался житель города Якутска 1978 года рождения. В Приморский край он приехал на отдых и живёт в настоящее время на берегу моря в палатке."Сотрудники полиции Владивостока привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210909/dtp-1749340542.html

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происшествия, якутск, приморский край, владивосток, авто, россия