https://ria.ru/20210914/parkovka-1749947094.html

УФАС возбудило дело после проверки цен на парковку в аэропорту Владивостока

УФАС возбудило дело после проверки цен на парковку в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 14.09.2021

УФАС возбудило дело после проверки цен на парковку в аэропорту Владивостока

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю по итогам проверки информации о завышенных ценах на парковку автомобилей в аэропорту... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:52

2021-09-14T08:52

2021-09-14T08:52

происшествия

приморский край

владивосток

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю по итогам проверки информации о завышенных ценах на парковку автомобилей в аэропорту Владивостока возбудило дело в отношении АО "Терминал Владивосток", сообщает УФАС.АО "Терминал Владивосток" является собственником нового терминала в международном аэропорту Владивосток."В связи с поступившими обращениями граждан Приморское УФАС России проверило обоснованность установления стоимости тарифов на услуги автомобильной парковки на привокзальной территории международного аэропорта Владивосток имени В.К. Арсеньева в 2021 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что единственной организацией, оказывающей услуги парковки в аэропорту, является АО "Терминал Владивосток", оно самостоятельно установило прейскурант. УФАС направило в адрес компании запрос о предоставлении документов, обосновывающих установление тарифа. Уточняется, что необходимые документы не были представлены.При этом до начала рассмотрения дела АО "Терминал Владивосток" обратилось в суд с просьбой признать действия УФАС незаконными. По мнению заявителя, управление неправомерно посчитало, что предприятие занимает доминирующее положение на рынке автопарковки в аэропорту.В ближайшее время Приморское УФАС России будет отстаивать свою позицию в судебном порядке.Согласно информации на сайте аэропорта, первые 15 минут стоянки на парковке перед зданием аэровокзала – бесплатные, от 15 минут до 1,5 часа – 150 рублей, за каждые последующие 30 минут – дополнительно 150 рублей. Тариф за парковку транспортного средства свыше 3 часов – 1 тысяча рублей. Первые сутки на круглосуточной стоянке обойдутся в 500 рублей, вторые-пятые сутки – 350 рублей, шестые и далее - 200 рублей.

https://ria.ru/20210906/tseny-1748814128.html

приморский край

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россия

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происшествия, приморский край, владивосток, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия