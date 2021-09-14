https://ria.ru/20210914/pamfilova-1750088590.html

Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию

Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию - РИА Новости, 14.09.2021

Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию

В ЦИК перед выборами в Госдуму поступило 68 обращений о принуждениях к голосованию, каждое из них проверяется, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T23:47

2021-09-14T23:47

2021-09-14T23:51

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В ЦИК перед выборами в Госдуму поступило 68 обращений о принуждениях к голосованию, каждое из них проверяется, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.Она не отрицает, что есть попытки к принуждению голосовать традиционным способом со стороны некоторых руководителей различных предприятий, однако по сравнению с прошлыми годами их стало меньше."В ЦИК на этот раз поступило в общей сложности всего 68 обращений, каждое из которых тоже тщательно проверяется", - рассказала Памфилова "Российской газете".По ее словам, по возможным принуждениям к электронному голосованию поступило 25 обращений, 23 - из Москвы, по одному - из Мурманской и Ярославской областей.Памфилова добавила, что люди стали крайне нетерпимо относиться "к подобным покушениям на их свободу волеизъявления", и многие обращаются в ЦИК за помощью.Также председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что тайна волеизъявления при дистанционном голосовании полностью гарантирована."Тайна голосования полностью гарантирована. Система электронного голосования, основанная на технологии блокчейна, это обеспечивает в полной мере", - рассказала Памфилова в интервью "Российской газете".Она добавила, что система гарантирует и достоверность голосования - голос на "входе" такой же, как голос на "выходе". По словам Памфиловой, в ЦИК созданы комиссия из ведущих IT-специалистов и комиссия общественного контроля за электронным голосованием.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия