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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210914/pamfilova-1750088590.html
Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию
Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию - РИА Новости, 14.09.2021
Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию
В ЦИК перед выборами в Госдуму поступило 68 обращений о принуждениях к голосованию, каждое из них проверяется, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T23:47
2021-09-14T23:51
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В ЦИК перед выборами в Госдуму поступило 68 обращений о принуждениях к голосованию, каждое из них проверяется, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.Она не отрицает, что есть попытки к принуждению голосовать традиционным способом со стороны некоторых руководителей различных предприятий, однако по сравнению с прошлыми годами их стало меньше."В ЦИК на этот раз поступило в общей сложности всего 68 обращений, каждое из которых тоже тщательно проверяется", - рассказала Памфилова "Российской газете".По ее словам, по возможным принуждениям к электронному голосованию поступило 25 обращений, 23 - из Москвы, по одному - из Мурманской и Ярославской областей.Памфилова добавила, что люди стали крайне нетерпимо относиться "к подобным покушениям на их свободу волеизъявления", и многие обращаются в ЦИК за помощью.Также председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что тайна волеизъявления при дистанционном голосовании полностью гарантирована."Тайна голосования полностью гарантирована. Система электронного голосования, основанная на технологии блокчейна, это обеспечивает в полной мере", - рассказала Памфилова в интервью "Российской газете".Она добавила, что система гарантирует и достоверность голосования - голос на "входе" такой же, как голос на "выходе". По словам Памфиловой, в ЦИК созданы комиссия из ведущих IT-специалистов и комиссия общественного контроля за электронным голосованием.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия
23:47 14.09.2021 (обновлено: 23:51 14.09.2021)
 
Памфилова рассказала о жалобах на принуждение к голосованию

Памфилова: в ЦИК перед выборами в Госдуму пришло 68 обращений о принуждениях голосовать

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В ЦИК перед выборами в Госдуму поступило 68 обращений о принуждениях к голосованию, каждое из них проверяется, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Она не отрицает, что есть попытки к принуждению голосовать традиционным способом со стороны некоторых руководителей различных предприятий, однако по сравнению с прошлыми годами их стало меньше.
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"В ЦИК на этот раз поступило в общей сложности всего 68 обращений, каждое из которых тоже тщательно проверяется", - рассказала Памфилова "Российской газете".
По ее словам, по возможным принуждениям к электронному голосованию поступило 25 обращений, 23 - из Москвы, по одному - из Мурманской и Ярославской областей.
Памфилова добавила, что люди стали крайне нетерпимо относиться "к подобным покушениям на их свободу волеизъявления", и многие обращаются в ЦИК за помощью.
Также председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что тайна волеизъявления при дистанционном голосовании полностью гарантирована.
"Тайна голосования полностью гарантирована. Система электронного голосования, основанная на технологии блокчейна, это обеспечивает в полной мере", - рассказала Памфилова в интервью "Российской газете".
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Она добавила, что система гарантирует и достоверность голосования - голос на "входе" такой же, как голос на "выходе". По словам Памфиловой, в ЦИК созданы комиссия из ведущих IT-специалистов и комиссия общественного контроля за электронным голосованием.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФЦИК РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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