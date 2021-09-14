https://ria.ru/20210914/obrascheniya-1750063792.html

В правительстве Татарстана рассказали об обращениях бизнеса к омбудсмену

В правительстве Татарстана рассказали об обращениях бизнеса к омбудсмену - РИА Новости, 14.09.2021

В правительстве Татарстана рассказали об обращениях бизнеса к омбудсмену

Число обращений от предпринимателей Татарстана к бизнес-омбудсмену республики в 2021 году снизилось почти в девять раз по сравнению с 2020 годом, тема... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:46

2021-09-14T18:46

2021-09-14T18:46

республика татарстан

экономика

общество

бизнес

республика татарстан (татарстан)

фарид абдулганиев

россия

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Число обращений от предпринимателей Татарстана к бизнес-омбудсмену республики в 2021 году снизилось почти в девять раз по сравнению с 2020 годом, тема коронавируса перестала быть главной, сообщает аппарат уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей."По данным на 13 сентября, в адрес бизнес-омбудсмена Татарстана поступило 340 письменных и 1693 устных обращения от предпринимателей. Это значительно ниже, чем в 2020 году, когда поступило 17724 письменных и устных обращений и жалоб, но все еще больше, чем в доковидный 2019 год (1786 обращений)", - говорится в сообщении со ссылкой на бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева.Отмечается, что на первом месте по количеству обращений (21,3%) находятся вопросы в сфере налогового регулирования. В основном они касаются разногласий с налоговым органом по доначислению НДС и длительности выездных и камеральных проверок. При этом в последний месяц отмечается значительное количество споров по исключению субъектов предпринимательской деятельности из ЕГРИП. Одним из оснований для исключения является истечение 15 месяцев с даты окончания действия патента или непредставление индивидуальными предпринимателями в течение этого срока документов отчетности, сведений о расчетах.На втором месте по частоте обращений (17,2%) – запросы на консультации по поводу споров хозяйствующих субъектов, на третьем (14,7%) – вопросы в сфере земельно-имущественных отношений.Обращения, так или иначе связанные с коронавирусными ограничениями, находятся на четвертом месте: 10,4% приходится на разъяснение режима работы тех или иных предприятий, правомерность составления сотрудниками полиции протоколов по статьям о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия (20.6.1 и 6.3 КоАП РФ).Абдулганиев отметил, что если раньше на первом месте по количеству обращений предпринимателей были жалобы на действия контрольно-надзорных органов и органов государственной и муниципальной власти, то сейчас на них приходится 8,8% от всех обращений. "Можно констатировать, что коронавирусная инфекция перестала быть главной темой обращений для малого бизнеса Татарстана. Но это не повод для успокоения для всех нас. Надо признать, что поводов для обращений у наших предпринимателей еще много", - сказал он.

https://ria.ru/20210910/zasukha-1749578827.html

https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, бизнес, республика татарстан (татарстан), фарид абдулганиев, россия, коронавирус в россии