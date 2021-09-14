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В Москве завершили благоустройство сквера на Звездном бульваре
В Москве завершили благоустройство сквера на Звездном бульваре - РИА Новости, 14.09.2021
В Москве завершили благоустройство сквера на Звездном бульваре
Последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре завершили на северо-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:03
2021-09-14T09:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре завершили на северо-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."Завершили последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре на северо-востоке столицы. На участке Звездного бульвара от 6-го Новоостанкинского проезда до улицы Годовикова в Останкинском районе СВАО: сделали детскую площадку с игровым комплексом в виде крепости, обустроили деревянную беседку с террасой и площадки со скамейками для тихого отдыха, обновили дорожно-тропиночную сеть и создали дополнительные маршруты для прогулок", - говорится в сообщении.Отмечается, что также установили новые опоры освещения и дополнительно высадили деревья кустарники, разбили цветники."Звездный бульвар – один из главных променадов района Останкино. У начала бульвара расположен южный выход со станции метро "ВДНХ". Участок бульвара от Аргуновской улицы до улицы Годовикова благоустроили в прошлом году, а территорию между 6-м Новоостанкинским проездом и проспектом Мира – несколько лет назад", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, мир, городское хозяйство москвы
09:03 14.09.2021
 
В Москве завершили благоустройство сквера на Звездном бульваре

В Москве завершили последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛето в Москве
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре завершили на северо-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре на северо-востоке столицы. На участке Звездного бульвара от 6-го Новоостанкинского проезда до улицы Годовикова в Останкинском районе СВАО: сделали детскую площадку с игровым комплексом в виде крепости, обустроили деревянную беседку с террасой и площадки со скамейками для тихого отдыха, обновили дорожно-тропиночную сеть и создали дополнительные маршруты для прогулок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также установили новые опоры освещения и дополнительно высадили деревья кустарники, разбили цветники.
"Звездный бульвар – один из главных променадов района Останкино. У начала бульвара расположен южный выход со станции метро "ВДНХ". Участок бульвара от Аргуновской улицы до улицы Годовикова благоустроили в прошлом году, а территорию между 6-м Новоостанкинским проездом и проспектом Мира – несколько лет назад", - дополняется в сообщении.
 
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