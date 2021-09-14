https://ria.ru/20210914/moskva-1749948008.html

В Москве завершили благоустройство сквера на Звездном бульваре

В Москве завершили благоустройство сквера на Звездном бульваре - РИА Новости, 14.09.2021

В Москве завершили благоустройство сквера на Звездном бульваре

Последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре завершили на северо-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:03

2021-09-14T09:03

2021-09-14T09:03

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре завершили на северо-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства."Завершили последний этап благоустройства сквера на Звездном бульваре на северо-востоке столицы. На участке Звездного бульвара от 6-го Новоостанкинского проезда до улицы Годовикова в Останкинском районе СВАО: сделали детскую площадку с игровым комплексом в виде крепости, обустроили деревянную беседку с террасой и площадки со скамейками для тихого отдыха, обновили дорожно-тропиночную сеть и создали дополнительные маршруты для прогулок", - говорится в сообщении.Отмечается, что также установили новые опоры освещения и дополнительно высадили деревья кустарники, разбили цветники."Звездный бульвар – один из главных променадов района Останкино. У начала бульвара расположен южный выход со станции метро "ВДНХ". Участок бульвара от Аргуновской улицы до улицы Годовикова благоустроили в прошлом году, а территорию между 6-м Новоостанкинским проездом и проспектом Мира – несколько лет назад", - дополняется в сообщении.

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общество, москва, мир, городское хозяйство москвы