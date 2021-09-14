https://ria.ru/20210914/moskva-1749946797.html

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Проспект Вернадского"

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Проспект Вернадского" - РИА Новости, 14.09.2021

В Москве завершили благоустройство возле станции БКЛ "Проспект Вернадского"

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Проспект Вернадского" Большой... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:42

2021-09-14T08:42

2021-09-14T08:42

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общество

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать это пространство комфортным как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу. После благоустройства прилегающая к метро территория стала удобной и функциональной, появился новый пешеходный маршрут, который связал парк 50-летия Октября со станцией БКЛ "Проспект Вернадского", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в прошлом году работы провели на улицах Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, части улицы Михаила Певцова от улицы Удальцова до улицы Семенова-Тян-Шанского, участке проспекта Вернадского перед БЦ "Вернадский". В этом году к ним добавилась улица Удальцова."В рамках проекта привели в порядок существующие пешеходные маршруты и обустроили альтернативные, убрали под землю воздушные кабельные линии, обновили покрытия проезжей части и тротуаров. Установили опоры контрастного освещения возле пешеходных переходов, чтобы сделать их заметнее в темное время суток", - рассказал Бирюков.По его словам, для удобства горожан вдоль дороги к новой станции установили более 100 удобных лавочек для отдыха и урн, 265 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками."Озеленение играет очень важную роль в благоустройстве общественных пространств. На территории, прилегающей к метро, разбили 6,8 га газона и высадили 5,5 тысячи кустов кизильника. Завершается монтаж девяти современных остановочных павильонов, в которых можно будет укрыться от непогоды, зарядить телефон и подключиться к сети Wi-Fi", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в ближайшее время на улицах Коштоянца и Семенова-Тян-Шанского завершится обустройство трех детских площадок с новым игровым оборудованием.

https://ria.ru/20210914/pogoda-1749945423.html

https://ria.ru/20210913/nablyudenie-1749928239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы