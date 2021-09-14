https://ria.ru/20210914/modernizatsiya-1750075046.html

Тамбовский губернатор обсудил с медиками модернизацию первичного звена

Тамбовский губернатор обсудил с медиками модернизацию первичного звена - РИА Новости, 14.09.2021

Тамбовский губернатор обсудил с медиками модернизацию первичного звена

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с медицинскими работниками во вторник обсудил вопросы развития здравоохранения в регионе, в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:19

2021-09-14T20:19

2021-09-14T20:19

тамбовская область

тамбов

мичуринск

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 14 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с медицинскими работниками во вторник обсудил вопросы развития здравоохранения в регионе, в том числе модернизацию первичного звена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Глава региона отметил, что в системе здравоохранения работают настоящие профессионалы, которые, несмотря на сверхнагрузку, вызванную пандемией, успешно реализуют областные и федеральные проекты повышения качества и доступности медицинской помощи."Есть вещи очевидные – это те позитивные изменения, которые произошли за последние годы. Сотни единиц оборудования поступило в медучреждения, реконструированы больницы, поликлиники, ФАПы. Это огромные финансовые вложения, которые исчисляются миллиардами. Впереди еще более грандиозные планы. Финансирование увеличится по всем направлениям. Но главное – не цифры, а большие перемены в здравоохранении. У тамбовчан становится больше возможностей получить качественную медицинскую помощь", - приводит пресс-служба слова Никитина.Особое внимание участники встречи уделили программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в этом году.По его словам, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено серьезное обновление санитарного транспорта.В пресс-службе напомнили, что в этом году Никитин выступил с инициативой выплачивать "подъемные" в размере миллиона рублей специалистам, которые устроятся на должность участковых педиатров и терапевтов в поликлиники Мичуринска и Тамбова.На встрече Никитин вручил медикам и волонтерам награды администрации Тамбовской области за вклад в развитие здравоохранения.

https://ria.ru/20210908/fap-1749243894.html

https://ria.ru/20210309/doplaty-1600527189.html

тамбов

мичуринск

тамбовская область

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тамбов, мичуринск, тамбовская область, александр никитин