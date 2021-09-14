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Тамбовская область
https://ria.ru/20210914/modernizatsiya-1750075046.html
Тамбовский губернатор обсудил с медиками модернизацию первичного звена
Тамбовский губернатор обсудил с медиками модернизацию первичного звена - РИА Новости, 14.09.2021
Тамбовский губернатор обсудил с медиками модернизацию первичного звена
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с медицинскими работниками во вторник обсудил вопросы развития здравоохранения в регионе, в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:19
2021-09-14T20:19
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мичуринск
тамбовская область
александр никитин
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ТАМБОВ, 14 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с медицинскими работниками во вторник обсудил вопросы развития здравоохранения в регионе, в том числе модернизацию первичного звена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Глава региона отметил, что в системе здравоохранения работают настоящие профессионалы, которые, несмотря на сверхнагрузку, вызванную пандемией, успешно реализуют областные и федеральные проекты повышения качества и доступности медицинской помощи."Есть вещи очевидные – это те позитивные изменения, которые произошли за последние годы. Сотни единиц оборудования поступило в медучреждения, реконструированы больницы, поликлиники, ФАПы. Это огромные финансовые вложения, которые исчисляются миллиардами. Впереди еще более грандиозные планы. Финансирование увеличится по всем направлениям. Но главное – не цифры, а большие перемены в здравоохранении. У тамбовчан становится больше возможностей получить качественную медицинскую помощь", - приводит пресс-служба слова Никитина.Особое внимание участники встречи уделили программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в этом году.По его словам, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено серьезное обновление санитарного транспорта.В пресс-службе напомнили, что в этом году Никитин выступил с инициативой выплачивать "подъемные" в размере миллиона рублей специалистам, которые устроятся на должность участковых педиатров и терапевтов в поликлиники Мичуринска и Тамбова.На встрече Никитин вручил медикам и волонтерам награды администрации Тамбовской области за вклад в развитие здравоохранения.
https://ria.ru/20210908/fap-1749243894.html
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тамбов, мичуринск, тамбовская область, александр никитин
20:19 14.09.2021
 

Тамбовский губернатор обсудил с медиками модернизацию первичного звена

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТАМБОВ, 14 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с медицинскими работниками во вторник обсудил вопросы развития здравоохранения в регионе, в том числе модернизацию первичного звена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Глава региона отметил, что в системе здравоохранения работают настоящие профессионалы, которые, несмотря на сверхнагрузку, вызванную пандемией, успешно реализуют областные и федеральные проекты повышения качества и доступности медицинской помощи.
"Есть вещи очевидные – это те позитивные изменения, которые произошли за последние годы. Сотни единиц оборудования поступило в медучреждения, реконструированы больницы, поликлиники, ФАПы. Это огромные финансовые вложения, которые исчисляются миллиардами. Впереди еще более грандиозные планы. Финансирование увеличится по всем направлениям. Но главное – не цифры, а большие перемены в здравоохранении. У тамбовчан становится больше возможностей получить качественную медицинскую помощь", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Особое внимание участники встречи уделили программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в этом году.
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В Тамбовской области открыли еще один ФАП
"Программа нацелена на повышение качества и доступности медицинской помощи жителям самых отдаленных уголков региона. В частности, к 2025 году предусмотрено возведение 13 новых ФАПов и 10 центров врачей общей практики. За 2019–2020 годы мы уже построили 8 ФАПов. Из федерального бюджета выделено 40 миллионов рублей, из областного – 60 миллионов рублей. Один из ФАПов сейчас строится в селе Солдатская Духовка. Люди благодарят за те качественные изменения, которые происходят в сельском здравоохранении. Настроение другое, настолько это важное событие – открытие ФАПа, вокруг него и жизнь преображается", - сказал Никитин.
По его словам, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено серьезное обновление санитарного транспорта.
"Будет приобретено 146 автомобилей для обслуживания сельских территорий, из которых 26 машин уже поступили в распоряжение медиков. В 2021 году за счет средств бюджета области будет приобретено еще 57 единиц автотранспорта для поликлиник", - сообщил глава региона.
В пресс-службе напомнили, что в этом году Никитин выступил с инициативой выплачивать "подъемные" в размере миллиона рублей специалистам, которые устроятся на должность участковых педиатров и терапевтов в поликлиники Мичуринска и Тамбова.
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 20:03Тамбовская область
В Тамбовской области будут платить городским врачам за трудоустройство
"Благодаря программе "Земский доктор" в село трудоустроено более 500 специалистов. Но, поскольку медики считают, что необходимо укреплять первичное звено здравоохранения и в крупных городах, которые не участвуют в этой программе, с этого года подъемные смогут получать ежегодно 16 врачей", - отметил Никитин.
На встрече Никитин вручил медикам и волонтерам награды администрации Тамбовской области за вклад в развитие здравоохранения.
 
Тамбовская областьТамбовМичуринскТамбовская областьАлександр Никитин
 
 
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