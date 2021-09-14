Тамбовский губернатор обсудил с медиками модернизацию первичного звена
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
ТАМБОВ, 14 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с медицинскими работниками во вторник обсудил вопросы развития здравоохранения в регионе, в том числе модернизацию первичного звена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Глава региона отметил, что в системе здравоохранения работают настоящие профессионалы, которые, несмотря на сверхнагрузку, вызванную пандемией, успешно реализуют областные и федеральные проекты повышения качества и доступности медицинской помощи.
"Есть вещи очевидные – это те позитивные изменения, которые произошли за последние годы. Сотни единиц оборудования поступило в медучреждения, реконструированы больницы, поликлиники, ФАПы. Это огромные финансовые вложения, которые исчисляются миллиардами. Впереди еще более грандиозные планы. Финансирование увеличится по всем направлениям. Но главное – не цифры, а большие перемены в здравоохранении. У тамбовчан становится больше возможностей получить качественную медицинскую помощь", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Особое внимание участники встречи уделили программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в этом году.
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"Программа нацелена на повышение качества и доступности медицинской помощи жителям самых отдаленных уголков региона. В частности, к 2025 году предусмотрено возведение 13 новых ФАПов и 10 центров врачей общей практики. За 2019–2020 годы мы уже построили 8 ФАПов. Из федерального бюджета выделено 40 миллионов рублей, из областного – 60 миллионов рублей. Один из ФАПов сейчас строится в селе Солдатская Духовка. Люди благодарят за те качественные изменения, которые происходят в сельском здравоохранении. Настроение другое, настолько это важное событие – открытие ФАПа, вокруг него и жизнь преображается", - сказал Никитин.
По его словам, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено серьезное обновление санитарного транспорта.
"Будет приобретено 146 автомобилей для обслуживания сельских территорий, из которых 26 машин уже поступили в распоряжение медиков. В 2021 году за счет средств бюджета области будет приобретено еще 57 единиц автотранспорта для поликлиник", - сообщил глава региона.
В пресс-службе напомнили, что в этом году Никитин выступил с инициативой выплачивать "подъемные" в размере миллиона рублей специалистам, которые устроятся на должность участковых педиатров и терапевтов в поликлиники Мичуринска и Тамбова.
"Благодаря программе "Земский доктор" в село трудоустроено более 500 специалистов. Но, поскольку медики считают, что необходимо укреплять первичное звено здравоохранения и в крупных городах, которые не участвуют в этой программе, с этого года подъемные смогут получать ежегодно 16 врачей", - отметил Никитин.
На встрече Никитин вручил медикам и волонтерам награды администрации Тамбовской области за вклад в развитие здравоохранения.