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В МИФИ модернизируют детектор НЕВОД
В МИФИ модернизируют детектор НЕВОД - РИА Новости, 14.09.2021
В МИФИ модернизируют детектор НЕВОД
Черенковский водный детектор НЕВОД в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ) "МИФИ" модернизируют, после чего с его помощью попытаются... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:01
2021-09-14T12:01
2021-09-14T12:18
наука
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
космос - риа наука
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Черенковский водный детектор НЕВОД в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ) "МИФИ" модернизируют, после чего с его помощью попытаются разгадать "мюонную загадку" в области изучения космических лучей, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Шевченко."Есть надежда, что благодаря этому мы сможем пролить свет на так называемую мюонную загадку – проблему избытка мюонов высоких энергий, порождаемых частицами, приходящими к нам из далёкого космоса", - добавил он.Собеседник рассказал, что НЕВОД изучает порождаемые космическими лучами мюоны, падающие на поверхность Земли, эта установка в некотором специальном классе вопросов выдает результаты, превосходящие результаты других аналогичных установок – например, арктической нейтринной обсерватории IceCube или обсерватории космических лучей сверхвысоких энергий Pierre Auger в Аргентине."Конечно, НЕВОД не может покрыть всего спектра их задач, но и стоимость его в 10-20 раз ниже. Я не буду сейчас говорить, что это результаты нобелевского калибра, но точно уровня публикаций в журналах типа Nature", - добавил Шевченко.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный исследовательский ядерный университет "мифи", космос - риа наука, навигатор абитуриента, университетская наука
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Черенковский водный детектор НЕВОД в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ
) "МИФИ" модернизируют, после чего с его помощью попытаются разгадать "мюонную загадку" в области изучения космических лучей, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Шевченко.
"Модернизация нашей установки НЕВОД. Мы сейчас оснащаем ее уникальным трековым детектором площадью 250 квадратных метров с разрешением один квадратный миллиметр, который обеспечит регистрацию 250 миллионов отдельных траекторий частиц при всего лишь 600 измерительных каналах", - сказал Шевченко.
"Есть надежда, что благодаря этому мы сможем пролить свет на так называемую мюонную загадку – проблему избытка мюонов высоких энергий, порождаемых частицами, приходящими к нам из далёкого космоса", - добавил он.
Собеседник рассказал, что НЕВОД изучает порождаемые космическими лучами мюоны, падающие на поверхность Земли, эта установка в некотором специальном классе вопросов выдает результаты, превосходящие результаты других аналогичных установок – например, арктической нейтринной обсерватории IceCube или обсерватории космических лучей сверхвысоких энергий Pierre Auger в Аргентине.
"Конечно, НЕВОД не может покрыть всего спектра их задач, но и стоимость его в 10-20 раз ниже. Я не буду сейчас говорить, что это результаты нобелевского калибра, но точно уровня публикаций в журналах типа Nature", - добавил Шевченко.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.