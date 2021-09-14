https://ria.ru/20210914/mifi-1749981021.html

В МИФИ модернизируют детектор НЕВОД

В МИФИ модернизируют детектор НЕВОД - РИА Новости, 14.09.2021

В МИФИ модернизируют детектор НЕВОД

Черенковский водный детектор НЕВОД в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ) "МИФИ" модернизируют, после чего с его помощью попытаются... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:01

2021-09-14T12:01

2021-09-14T12:18

наука

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

космос - риа наука

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Черенковский водный детектор НЕВОД в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ) "МИФИ" модернизируют, после чего с его помощью попытаются разгадать "мюонную загадку" в области изучения космических лучей, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Шевченко."Есть надежда, что благодаря этому мы сможем пролить свет на так называемую мюонную загадку – проблему избытка мюонов высоких энергий, порождаемых частицами, приходящими к нам из далёкого космоса", - добавил он.Собеседник рассказал, что НЕВОД изучает порождаемые космическими лучами мюоны, падающие на поверхность Земли, эта установка в некотором специальном классе вопросов выдает результаты, превосходящие результаты других аналогичных установок – например, арктической нейтринной обсерватории IceCube или обсерватории космических лучей сверхвысоких энергий Pierre Auger в Аргентине."Конечно, НЕВОД не может покрыть всего спектра их задач, но и стоимость его в 10-20 раз ниже. Я не буду сейчас говорить, что это результаты нобелевского калибра, но точно уровня публикаций в журналах типа Nature", - добавил Шевченко.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный исследовательский ядерный университет "мифи", космос - риа наука, навигатор абитуриента, университетская наука