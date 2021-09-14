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Краснодарский край
https://ria.ru/20210914/kuban-1750075399.html
На Кубани построили и отремонтировали 4 тысячи километров дорог
На Кубани построили и отремонтировали 4 тысячи километров дорог - РИА Новости, 14.09.2021
На Кубани построили и отремонтировали 4 тысячи километров дорог
Почти 4 тысячи километров краевых дорог было построено и отремонтировано с 2015 года на Кубани, к 2021 году объем средств, направленный на эти цели, увеличился... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:25
2021-09-14T20:25
краснодарский край
республика адыгея
анапа
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Почти 4 тысячи километров краевых дорог было построено и отремонтировано с 2015 года на Кубани, к 2021 году объем средств, направленный на эти цели, увеличился в 2,8 раза, до примерно 22 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что на их обновление было направлено 76,6 миллиарда рублей - это федеральные субсидии, средства регионального дорожного фонда, а с 2019 года – нацпроекта "Безопасные качественные дороги"."Если в 2015 году мы вкладывали в ремонт дорог около 8 миллиардов рублей, то в 2021 году сумма выросла в 2,8 раза - до порядка 22 миллиардов рублей. За шесть лет нам удалось построить и реконструировать почти 4 тысячи километров. Учитывая постоянно растущее количество жителей, гостей и, соответственно, автотранспорта, мы стараемся постоянно держать руку на пульсе – обеспечивать безопасный и комфортный проезд на краевых и федеральных трассах, улучшать дорожную сеть муниципалитетов", – приводятся слова главы региона Вениамина Кондратьева.По данным краевых властей, среди крупнейших дорожных проектов, реализованных с 2015 года, строительство автомобильной дороги "станица Нижегородская – поселок Мезмай в Апшеронском районе", трассы "станица Тенгинская – граница Республики Адыгея в Усть-Лабинском районе", а также Джубгинской развязки.Сейчас в регионе строят новый Яблоновский мост, обход Анапы, станицы Ленинградской и Тимашевска, трассу Краснодар – Ейск, а также Дальний западный обход Краснодара. Всего в разной стадии реализации находятся 10 крупных проектов общей стоимостью 70 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html
https://ria.ru/20210528/ekonomika-1734533915.html
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республика адыгея, анапа, вениамин кондратьев, россия
20:25 14.09.2021
 
На Кубани построили и отремонтировали 4 тысячи километров дорог

На Кубани построили и отремонтировали почти 4 тысячи километров дорог с 2015 года

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОткрытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
Открытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Почти 4 тысячи километров краевых дорог было построено и отремонтировано с 2015 года на Кубани, к 2021 году объем средств, направленный на эти цели, увеличился в 2,8 раза, до примерно 22 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
Уточняется, что на их обновление было направлено 76,6 миллиарда рублей - это федеральные субсидии, средства регионального дорожного фонда, а с 2019 года – нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
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"Если в 2015 году мы вкладывали в ремонт дорог около 8 миллиардов рублей, то в 2021 году сумма выросла в 2,8 раза - до порядка 22 миллиардов рублей. За шесть лет нам удалось построить и реконструировать почти 4 тысячи километров. Учитывая постоянно растущее количество жителей, гостей и, соответственно, автотранспорта, мы стараемся постоянно держать руку на пульсе – обеспечивать безопасный и комфортный проезд на краевых и федеральных трассах, улучшать дорожную сеть муниципалитетов", – приводятся слова главы региона Вениамина Кондратьева.
По данным краевых властей, среди крупнейших дорожных проектов, реализованных с 2015 года, строительство автомобильной дороги "станица Нижегородская – поселок Мезмай в Апшеронском районе", трассы "станица Тенгинская – граница Республики Адыгея в Усть-Лабинском районе", а также Джубгинской развязки.
Сейчас в регионе строят новый Яблоновский мост, обход Анапы, станицы Ленинградской и Тимашевска, трассу КраснодарЕйск, а также Дальний западный обход Краснодара. Всего в разной стадии реализации находятся 10 крупных проектов общей стоимостью 70 миллиардов рублей.
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Краснодарский крайРеспублика АдыгеяАнапаВениамин КондратьевРоссия
 
 
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