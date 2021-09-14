https://ria.ru/20210914/kuban-1750075399.html

На Кубани построили и отремонтировали 4 тысячи километров дорог

На Кубани построили и отремонтировали 4 тысячи километров дорог - РИА Новости, 14.09.2021

На Кубани построили и отремонтировали 4 тысячи километров дорог

Почти 4 тысячи километров краевых дорог было построено и отремонтировано с 2015 года на Кубани, к 2021 году объем средств, направленный на эти цели, увеличился... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:25

2021-09-14T20:25

2021-09-14T20:25

краснодарский край

республика адыгея

анапа

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Почти 4 тысячи километров краевых дорог было построено и отремонтировано с 2015 года на Кубани, к 2021 году объем средств, направленный на эти цели, увеличился в 2,8 раза, до примерно 22 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что на их обновление было направлено 76,6 миллиарда рублей - это федеральные субсидии, средства регионального дорожного фонда, а с 2019 года – нацпроекта "Безопасные качественные дороги"."Если в 2015 году мы вкладывали в ремонт дорог около 8 миллиардов рублей, то в 2021 году сумма выросла в 2,8 раза - до порядка 22 миллиардов рублей. За шесть лет нам удалось построить и реконструировать почти 4 тысячи километров. Учитывая постоянно растущее количество жителей, гостей и, соответственно, автотранспорта, мы стараемся постоянно держать руку на пульсе – обеспечивать безопасный и комфортный проезд на краевых и федеральных трассах, улучшать дорожную сеть муниципалитетов", – приводятся слова главы региона Вениамина Кондратьева.По данным краевых властей, среди крупнейших дорожных проектов, реализованных с 2015 года, строительство автомобильной дороги "станица Нижегородская – поселок Мезмай в Апшеронском районе", трассы "станица Тенгинская – граница Республики Адыгея в Усть-Лабинском районе", а также Джубгинской развязки.Сейчас в регионе строят новый Яблоновский мост, обход Анапы, станицы Ленинградской и Тимашевска, трассу Краснодар – Ейск, а также Дальний западный обход Краснодара. Всего в разной стадии реализации находятся 10 крупных проектов общей стоимостью 70 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210823/shkoly-1746947898.html

https://ria.ru/20210528/ekonomika-1734533915.html

республика адыгея

анапа

россия

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республика адыгея, анапа, вениамин кондратьев, россия