На Кубани построили и отремонтировали 4 тысячи километров дорог
На Кубани построили и отремонтировали почти 4 тысячи километров дорог с 2015 года
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОткрытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Почти 4 тысячи километров краевых дорог было построено и отремонтировано с 2015 года на Кубани, к 2021 году объем средств, направленный на эти цели, увеличился в 2,8 раза, до примерно 22 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
Уточняется, что на их обновление было направлено 76,6 миллиарда рублей - это федеральные субсидии, средства регионального дорожного фонда, а с 2019 года – нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"Если в 2015 году мы вкладывали в ремонт дорог около 8 миллиардов рублей, то в 2021 году сумма выросла в 2,8 раза - до порядка 22 миллиардов рублей. За шесть лет нам удалось построить и реконструировать почти 4 тысячи километров. Учитывая постоянно растущее количество жителей, гостей и, соответственно, автотранспорта, мы стараемся постоянно держать руку на пульсе – обеспечивать безопасный и комфортный проезд на краевых и федеральных трассах, улучшать дорожную сеть муниципалитетов", – приводятся слова главы региона Вениамина Кондратьева.
По данным краевых властей, среди крупнейших дорожных проектов, реализованных с 2015 года, строительство автомобильной дороги "станица Нижегородская – поселок Мезмай в Апшеронском районе", трассы "станица Тенгинская – граница Республики Адыгея в Усть-Лабинском районе", а также Джубгинской развязки.
Сейчас в регионе строят новый Яблоновский мост, обход Анапы, станицы Ленинградской и Тимашевска, трассу Краснодар – Ейск, а также Дальний западный обход Краснодара. Всего в разной стадии реализации находятся 10 крупных проектов общей стоимостью 70 миллиардов рублей.