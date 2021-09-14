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Миронов предложил списать россиянам проценты по потребительским кредитам

Миронов предложил списать россиянам проценты по потребительским кредитам - РИА Новости, 14.09.2021

Миронов предложил списать россиянам проценты по потребительским кредитам

Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает списать россиянам проценты по потребительским кредитам, которые граждане брали во время пандемии, заявил... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:26

2021-09-14T15:26

2021-09-14T15:27

политика

кредит

госдума рф

сергей миронов

россия

выборы в государственную думу

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает списать россиянам проценты по потребительским кредитам, которые граждане брали во время пандемии, заявил председатель партии Сергей Миронов."Объявляю об инициативе нашей партии, которая в ближайшее время будет внесена в Государственную думу: мы предлагаем списать, простить все проценты по потребительским кредитам, которые брали наши граждане во время пандемии", - сказал Миронов на пресс-конференции.По его словам, люди брали кредиты от безысходности, а банкиры, микрофинансовые организации и коллекторы наживаются на этом.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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политика, кредит, госдума рф, сергей миронов, россия, выборы в государственную думу, партия "справедливая россия - за правду"