https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749973321.html
В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021
В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:32
2021-09-14T11:32
2021-09-14T11:32
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_02d53ceb971904be1668ffe733b4b18e.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1609, 2. Санкт-Петербург 839, 3. Московская область 796", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 23, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 5.
https://ria.ru/20210913/karantin-1749862706.html
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a95effd3305ff4f248b349f9c5226ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19