https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749973321.html

В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021

В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:32

2021-09-14T11:32

2021-09-14T11:32

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1609, 2. Санкт-Петербург 839, 3. Московская область 796", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 23, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 5.

https://ria.ru/20210913/karantin-1749862706.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии