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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749973321.html
В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021
В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:32
2021-09-14T11:32
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1609, 2. Санкт-Петербург 839, 3. Московская область 796", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 23, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 5.
https://ria.ru/20210913/karantin-1749862706.html
магаданская область
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:32 14.09.2021
 
В Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки выявили 1609 случаев COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 1609, 2. Санкт-Петербург 839, 3. Московская область 796", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 23, Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 5.
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Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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