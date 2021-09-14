https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749947670.html
В Томской области сняли часть коронавирусных ограничений
В Томской области сняли часть коронавирусных ограничений - РИА Новости, 14.09.2021
В Томской области сняли часть коронавирусных ограничений
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T08:59
2021-09-14T08:59
2021-09-14T10:30
распространение коронавируса
общество
томская область
томск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей жвачкин
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149148/51/1491485116_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8ba62f9c8c390f36fd21c439658036b0.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время, сообщает обладминистрация."Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них", - приводятся в сообщении слова Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.Губернатор отметил, что в Томской области коэффициент распространения инфекции устойчиво снижается, в связи с чем ночной бизнес, пострадавший от ограничений, может вернуться к работе. Кроме того, для студентов Томска учреждения общепита дают возможность дополнительного заработка."Разумеется, это решение штаба не отменяет выполнение требований Роспотребнадзора. Социальная дистанция, маски и дезинфекция рук остаются обязательными. Продолжается и вакцинация. Меня радует, что и студенты, и преподаватели, и малый бизнес активно в нее включились. Темпы вакцинации ни в коем случае нельзя снижать, если мы хотим жить нормальной полноценной жизнью. И тем, кто еще не сделал прививку, очень советую не затягивать", - добавил Жвачкин.
https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html
томская область
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149148/51/1491485116_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b8561e44d053f77386c71e3450d2fa29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, томская область, томск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей жвачкин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
08:59 14.09.2021 (обновлено: 10:30 14.09.2021)
В Томской области сняли часть коронавирусных ограничений
Губернатор Томской области снял ограничения на работу заведений общепита в ночное время