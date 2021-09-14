https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749947670.html

В Томской области сняли часть коронавирусных ограничений

В Томской области сняли часть коронавирусных ограничений - РИА Новости, 14.09.2021

В Томской области сняли часть коронавирусных ограничений

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:59

2021-09-14T08:59

2021-09-14T10:30

распространение коронавируса

общество

томская область

томск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

сергей жвачкин

коронавирус covid-19

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НОВОСИБИРСК, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время, сообщает обладминистрация."Эпидобстановка позволяет нам разрешить работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время. Напоминаю о главном принципе, которым мы руководствуемся при принятии решений: найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них", - приводятся в сообщении слова Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.Губернатор отметил, что в Томской области коэффициент распространения инфекции устойчиво снижается, в связи с чем ночной бизнес, пострадавший от ограничений, может вернуться к работе. Кроме того, для студентов Томска учреждения общепита дают возможность дополнительного заработка."Разумеется, это решение штаба не отменяет выполнение требований Роспотребнадзора. Социальная дистанция, маски и дезинфекция рук остаются обязательными. Продолжается и вакцинация. Меня радует, что и студенты, и преподаватели, и малый бизнес активно в нее включились. Темпы вакцинации ни в коем случае нельзя снижать, если мы хотим жить нормальной полноценной жизнью. И тем, кто еще не сделал прививку, очень советую не затягивать", - добавил Жвачкин.

https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

томская область

томск

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общество, томская область, томск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей жвачкин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм