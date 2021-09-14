https://ria.ru/20210914/konkurs-1749983985.html

Huawei открыла российский этап престижного конкурса мобильной фотографии

Huawei открыла российский этап престижного конкурса мобильной фотографии - РИА Новости, 14.09.2021

Huawei открыла российский этап престижного конкурса мобильной фотографии

Стартует российский этап фотоконкурса NEXT-IMAGE Awards 2021, в рамках которого участникам предлагают сделать фото или видео на любой смартфон Huawei в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:00

2021-09-14T14:00

2021-09-14T14:50

фотография

huawei technologies

смартфоны

россия

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МОСКВА, сен — РИА Новости. Стартует российский этап фотоконкурса NEXT-IMAGE Awards 2021, в рамках которого участникам предлагают сделать фото или видео на любой смартфон Huawei в различных номинациях и побороться за ценные призы.Это крупнейший международный конкурс мобильной фотографии, который проводится с 2017 года. За пять лет в нем поучаствовали более двух миллионов пользователей — владельцев смартфонов Huawei. Условия достаточно просты: наличие фирменного устройства и желание проявить фантазию, рассказать историю с помощью фото, запечатлеть красоту окружающего мира.Конкурсные материалы будут представлены в десяти номинациях: портрет, монохром, цвет, моментальный снимок, ночь, телефото, суперширокий угол, супермакро, фотоистория и видеоистория. В последней номинации конкурсантам предлагается выступить в роли режиссера и снять собственный фильм длиной не больше 15 минут.В этом году в состав жюри NEXT-IMAGE Awards вошли эксперты в области искусства и фотографии из разных стран. Среди них, например, канадец Рубен Краббе, прославившийся экшен-съемкой горнолыжников, искусствовед, культурный критик из Великобритании Карен Смит, вице-президент департамента маркетинга штаб-квартиры Huawei Consumer Business Group Ли Чанчжу и другие.Участники конкурса смогут выиграть смартфон новой серии Huawei P50, умные часы Huawei Watch 3 и крупный денежный приз до десяти тысяч долларов. В этом году жюри также вручит специальную награду Student Focus Award. На нее могут претендовать студенты в возрасте от 18 до 24 лет. Победители получат не только смартфон серии Huawei P50, но и денежную премию фонда NEXT-IMAGE Creation для воплощения творческих планов.В России 30 авторов самых интересных конкурсных работ будут награждены специальными призами в знак признательности за поддержку бренда Huawei — среди них смартфон Huawei nova 8, беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4 и подарочные сертификаты на покупки в фирменном онлайн-магазине.Для участия нужно зарегистрироваться на сайте русскоязычного сообщества фанатов бренда Huawei и прислать свои фотоработы. Прием работ продлится до 30 ноября, а период конкурсного отбора — до 31 декабря 2021 года.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фотография, huawei technologies, смартфоны, россия