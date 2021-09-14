https://ria.ru/20210914/konkurs-1749983985.html
Huawei открыла российский этап престижного конкурса мобильной фотографии
Huawei открыла российский этап престижного конкурса мобильной фотографии - РИА Новости, 14.09.2021
Huawei открыла российский этап престижного конкурса мобильной фотографии
Стартует российский этап фотоконкурса NEXT-IMAGE Awards 2021, в рамках которого участникам предлагают сделать фото или видео на любой смартфон Huawei в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:00
2021-09-14T14:00
2021-09-14T14:50
фотография
huawei technologies
смартфоны
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749982630_0:0:1248:702_1920x0_80_0_0_7f2fa4c272e60c699c1a6e2b102a37ab.jpg
МОСКВА, сен — РИА Новости. Стартует российский этап фотоконкурса NEXT-IMAGE Awards 2021, в рамках которого участникам предлагают сделать фото или видео на любой смартфон Huawei в различных номинациях и побороться за ценные призы.Это крупнейший международный конкурс мобильной фотографии, который проводится с 2017 года. За пять лет в нем поучаствовали более двух миллионов пользователей — владельцев смартфонов Huawei. Условия достаточно просты: наличие фирменного устройства и желание проявить фантазию, рассказать историю с помощью фото, запечатлеть красоту окружающего мира.Конкурсные материалы будут представлены в десяти номинациях: портрет, монохром, цвет, моментальный снимок, ночь, телефото, суперширокий угол, супермакро, фотоистория и видеоистория. В последней номинации конкурсантам предлагается выступить в роли режиссера и снять собственный фильм длиной не больше 15 минут.В этом году в состав жюри NEXT-IMAGE Awards вошли эксперты в области искусства и фотографии из разных стран. Среди них, например, канадец Рубен Краббе, прославившийся экшен-съемкой горнолыжников, искусствовед, культурный критик из Великобритании Карен Смит, вице-президент департамента маркетинга штаб-квартиры Huawei Consumer Business Group Ли Чанчжу и другие.Участники конкурса смогут выиграть смартфон новой серии Huawei P50, умные часы Huawei Watch 3 и крупный денежный приз до десяти тысяч долларов. В этом году жюри также вручит специальную награду Student Focus Award. На нее могут претендовать студенты в возрасте от 18 до 24 лет. Победители получат не только смартфон серии Huawei P50, но и денежную премию фонда NEXT-IMAGE Creation для воплощения творческих планов.В России 30 авторов самых интересных конкурсных работ будут награждены специальными призами в знак признательности за поддержку бренда Huawei — среди них смартфон Huawei nova 8, беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4 и подарочные сертификаты на покупки в фирменном онлайн-магазине.Для участия нужно зарегистрироваться на сайте русскоязычного сообщества фанатов бренда Huawei и прислать свои фотоработы. Прием работ продлится до 30 ноября, а период конкурсного отбора — до 31 декабря 2021 года.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749982630_156:0:1092:702_1920x0_80_0_0_fbcad597b9e2e2f346018f1648eb00cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фотография, huawei technologies, смартфоны, россия
МОСКВА, сен — РИА Новости.
Стартует российский этап фотоконкурса NEXT-IMAGE Awards 2021, в рамках которого участникам предлагают сделать фото или видео на любой смартфон Huawei
в различных номинациях и побороться за ценные призы.
Это крупнейший международный конкурс мобильной фотографии, который проводится с 2017 года. За пять лет в нем поучаствовали более двух миллионов пользователей — владельцев смартфонов Huawei. Условия достаточно просты: наличие фирменного устройства и желание проявить фантазию, рассказать историю с помощью фото, запечатлеть красоту окружающего мира.
Конкурсные материалы будут представлены в десяти номинациях: портрет, монохром, цвет, моментальный снимок, ночь, телефото, суперширокий угол, супермакро, фотоистория и видеоистория. В последней номинации конкурсантам предлагается выступить в роли режиссера и снять собственный фильм длиной не больше 15 минут.
В этом году в состав жюри NEXT-IMAGE Awards вошли эксперты в области искусства и фотографии из разных стран. Среди них, например, канадец Рубен Краббе, прославившийся экшен-съемкой горнолыжников, искусствовед, культурный критик из Великобритании Карен Смит, вице-президент департамента маркетинга штаб-квартиры Huawei Consumer Business Group Ли Чанчжу и другие.
Участники конкурса смогут выиграть смартфон новой серии Huawei P50, умные часы Huawei Watch 3 и крупный денежный приз до десяти тысяч долларов. В этом году жюри также вручит специальную награду Student Focus Award. На нее могут претендовать студенты в возрасте от 18 до 24 лет. Победители получат не только смартфон серии Huawei P50, но и денежную премию фонда NEXT-IMAGE Creation для воплощения творческих планов.
В России 30 авторов самых интересных конкурсных работ будут награждены специальными призами в знак признательности за поддержку бренда Huawei — среди них смартфон Huawei nova 8, беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4 и подарочные сертификаты на покупки в фирменном онлайн-магазине.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте
русскоязычного сообщества фанатов бренда Huawei и прислать свои фотоработы. Прием работ продлится до 30 ноября, а период конкурсного отбора — до 31 декабря 2021 года.