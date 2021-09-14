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В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины
В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 14.09.2021
В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины
Тело мужчины без головы обнаружено на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:35
2021-09-14T10:35
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Тело мужчины без головы обнаружено на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Чернакова."Выясняются обстоятельства гибели мужчины, чей обезглавленный труп был обнаружен на станции Хабаровск-2. Ампутированная голова обнаружена. Мужчина опознан. Это 23-летний местный житель", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что это "нормальный человек", не бездомный.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ДВЖД, труп мужчины был обнаружен обходчиком в калее. "Происшествие произошло в 11.30 местного времени 12 сентября. Но это случилось не во время столкновения с локомотивом. Пока не понятно, как это произошло", - добавил пресс-секретарь ДВЖД Эдуард Круглов.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:35 14.09.2021
 
В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины

СК выясняет, как погиб мужчина, тело которого без головы нашли в Хабаровске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Тело мужчины без головы обнаружено на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Чернакова.
"Выясняются обстоятельства гибели мужчины, чей обезглавленный труп был обнаружен на станции Хабаровск-2. Ампутированная голова обнаружена. Мужчина опознан. Это 23-летний местный житель", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что это "нормальный человек", не бездомный.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ДВЖД, труп мужчины был обнаружен обходчиком в калее. "Происшествие произошло в 11.30 местного времени 12 сентября. Но это случилось не во время столкновения с локомотивом. Пока не понятно, как это произошло", - добавил пресс-секретарь ДВЖД Эдуард Круглов.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 14:59В России
Житель Подмосковья забетонировал погреб с телом друга и пошел в полицию
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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