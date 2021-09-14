https://ria.ru/20210914/khabarovsk-1749959482.html

В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины

В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 14.09.2021

В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины

Тело мужчины без головы обнаружено на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:35

2021-09-14T10:35

2021-09-14T10:35

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Тело мужчины без головы обнаружено на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Чернакова."Выясняются обстоятельства гибели мужчины, чей обезглавленный труп был обнаружен на станции Хабаровск-2. Ампутированная голова обнаружена. Мужчина опознан. Это 23-летний местный житель", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что это "нормальный человек", не бездомный.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ДВЖД, труп мужчины был обнаружен обходчиком в калее. "Происшествие произошло в 11.30 местного времени 12 сентября. Но это случилось не во время столкновения с локомотивом. Пока не понятно, как это произошло", - добавил пресс-секретарь ДВЖД Эдуард Круглов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/podmoskove-1749867652.html

россия

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия