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В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины
В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 14.09.2021
В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины
Тело мужчины без головы обнаружено на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:35
2021-09-14T10:35
2021-09-14T10:35
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Тело мужчины без головы обнаружено на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Наталья Чернакова."Выясняются обстоятельства гибели мужчины, чей обезглавленный труп был обнаружен на станции Хабаровск-2. Ампутированная голова обнаружена. Мужчина опознан. Это 23-летний местный житель", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что это "нормальный человек", не бездомный.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ДВЖД, труп мужчины был обнаружен обходчиком в калее. "Происшествие произошло в 11.30 местного времени 12 сентября. Но это случилось не во время столкновения с локомотивом. Пока не понятно, как это произошло", - добавил пресс-секретарь ДВЖД Эдуард Круглов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/podmoskove-1749867652.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Хабаровске нашли обезглавленное тело мужчины
СК выясняет, как погиб мужчина, тело которого без головы нашли в Хабаровске