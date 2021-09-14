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В Иваново мужчина с ножом заставил подростка купить ему алкоголь
В Иваново мужчина с ножом заставил подростка купить ему алкоголь - РИА Новости, 14.09.2021
В Иваново мужчина с ножом заставил подростка купить ему алкоголь
Дело о разбойном нападении возбуждено в Иваново в отношении мужчины, подозреваемого в том, что он заставил 15-летнего подростка купить ему спиртное и продукты,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:16
2021-09-14T14:16
2021-09-14T14:16
происшествия
иваново
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости. Дело о разбойном нападении возбуждено в Иваново в отношении мужчины, подозреваемого в том, что он заставил 15-летнего подростка купить ему спиртное и продукты, угрожая ножом, сообщает СУСК РФ по региону."Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с применением предметов используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что днем 12 сентября мужчина, продемонстрировав нож, потребовал от 15-летнего подростка, рядом с которым находились его 8-летний брат и малолетняя девочка, приобрести в магазине еду и выпивку. Испугавшись угрозы, подросток "выполнил незаконные требования подозреваемого, купив ему спиртное и продукты, после чего злоумышленник скрылся".Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, иваново, ивановская область, россия
В Иваново мужчина с ножом заставил подростка купить ему алкоголь
В Иваново мужчина с ножом заставил подростка купить ему алкоголь, возбуждено дело